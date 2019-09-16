進博會商機 紐國牛奶72小時上桌

2019-09-16 00:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



去年11月，首屆中國國際進口博覽會舉行的6天間，按一年計，累計意向成交達到578.3億美元。首屆進博會閉幕後的300多天裡，不曾停歇的「中國熱情」和「進博諾言」，正在為全球企業帶來海量機遇，更讓參與50天後第二屆進博會的全球企業信心滿滿。

據新華社報導，寧夏石嘴山市平羅縣是中國西北地區一個人口數十萬的小城。在北京工作的白領王剛回老家過年時驚訝地發現，這裡的超市出現了「進博同款」牛奶的身影，而此時距離首屆進博會過去僅有3個月。

進口商、紐仕蘭新雲董事長盛文灝說，進博會讓一些曾經離進口商品非常遠的中國城市乃至縣城的居民也能享受到「進博紅利」。在今年的「天貓618」大促期間，近八成的紐西蘭牛奶消費者來自三四五線城市。

丹麥樂高集團是首屆進博會上的明星企業，近期開設了中國西北地區的首家樂高品牌零售店。栩栩如生的兵馬俑和莊嚴的鐘樓3D模型、還原了古都長安風韻的馬賽克壁畫，吸引了不少遊客前來陜西西安新店「打卡」。

樂高集團中國區總經理黃國強表示，中國是樂高集團重要的戰略發展市場，下一步樂高還將去到更多的新一線城市和二三線城市。「我們對未來中國業務的發展充滿信心，預計到2019年底，我們將在超過35個城市擁有約140家品牌零售。」

「進博諾言」的實現，離不開一次次刀刃向內的改革，離不開多層面、多領域、多行業的開放政策不斷應時而出，而營商環境不斷優化讓外商投資意願更加濃厚。

星期一在紐西蘭牧場擠的牛奶，星期三就上了中國消費者的餐桌，「72小時牧場到餐桌」的「中國速度」，讓保質期僅有15天的紐西蘭鮮奶在中國收穫了一大批粉絲。

在上海海關部門與長寧區政府的共同推動下，試點企業進口的特定產品實施差異化分類管理，大大加快了通關速度。