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馬雲交棒 互聯網企業傳承必修課

2019-09-16 00:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

馬雲卸任阿里巴巴集團董事局主席，集團CEO張勇接任。中新社
馬雲卸任阿里巴巴集團董事局主席，集團CEO張勇接任。中新社
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馬雲退休了。在中國大陸互聯網風起雲湧的20餘年發展史中，馬雲的卸任已不僅關乎一家巨無霸企業的內部人事更迭，更作為第一個上交考卷的人，被輿論視為觀察中國第一代互聯網巨頭交班的典型案例。

「為了這一天，我精心準備了十年。」在不久前的卸任演講中，馬雲說，「今天不是馬雲的退休，而是一個制度傳承的開始。」

據中新社報導，2009年9月10日，參與阿里巴巴創業的十八羅漢辭去職務，以合夥人的身分重新返聘；2013年，集團正式推出合夥人制度，發現、培訓、支持新的領導團隊，用文化、用制度、用人才來保證公司的傳承。

「企業的成長有其階段性，創始人只能保證在企業誕生與成長前期作出了正確的判斷和選擇，而無法保證在不斷變化的環境中能始終做出正確的決策。廣州日報的評論文章指出，適時退出，讓更合適的新鮮血液來保證企業的發展，正是中國第一代互聯網企業在發展了20年以後，不得不面對的問題。

被視為阿里二號人物的蔡崇信曾說，不少優秀的公司在創始人離開以後迅速地衰落，但是也有不少成功的創始人犯下致命錯誤。一群志同道合的合夥人，比一兩個創始人更有可能把優秀文化持久地傳承、發揚。

在互聯網技術快速更迭，人工智能、大數據、雲計算等新一代信息技術層出不窮，各種新型經濟模式你方唱罷我登場的今天，與機會同步增長的是競爭的激烈與殘酷。

中國互聯網企業巨頭亦無法高枕無憂，而是時刻都面臨著創新與發展的難題。騰訊公司的主要創辦人馬化騰就曾表示，「即使你什麼錯都沒有，就錯在你太老了」。

據最新數據顯示，不到4歲的拼多多日前市值首破400億美元大關；美團則在上市近一年中市值重回發行價，約合534億美元；曾經的巨頭百度則以358億美元市值跌出中國互聯網公司市值排名前五；曾被譽為中國互聯網教父的張朝陽所帶領的搜狐市值已僅剩4.5億美元左右。

「第一批互聯網大佬們正集體遭遇來自新一代互聯網企業家的挑戰。」每日經濟新聞稱，不同於馬雲打天下時的一片蠻荒，新一代創業者在高速成長期接觸的社會已是互聯網社會，其對於互聯網的理解，要比老一代創業者更加深刻，而總體來看，新一代創業者的團隊構成素質也愈趨精英化。

創業拼多多

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