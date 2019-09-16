從煤城到美城 淮北轉型大變身

2019-09-16 00:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



地處蘇魯豫皖四省交界處的淮北市因煤而生、因煤而興，是中國聞名的煤炭資源型城市，2009年被列為第二批資源枯竭城市。近年來，通過改善生態和保護環境，淮北市從昔日的烏金煤城，變成生態美城。 近年來，透過改善生態和保護環境，淮北市從昔日的烏金煤城變成如今的生態美城。圖為淮北綠金湖已由採煤塌陷區變成生態公園。 中新社 分享 facebook

據中新社報導，陸媒近日來到淮北實地探訪了該市轉型發展之路，最直觀的感受就是一個變字。城市的底色由黑到綠，資源型城市自帶的髒亂差標籤已難以尋覓。

安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地，是淮北從立足煤、延伸煤，到超越煤產業升級、城市轉型的主戰場。2005年開始籌建並被安徽省政府列為振興皖北經濟的一號工程。

據該基地負責人介紹，基地經過5年的發展，2010年經安徽省政府批准為省級工業園區；2012年經中國工信部批准為煤—焦—化—電—材循環經濟示範園區；2013年被安徽省政府批准為四大化工基地之一；2016年被安徽省政府作為特別政策區給予支持。

臨渙中利發電有限公司是入駐該基地的十餘家企業之一。該公司的4台鍋爐發電機組正往外冒白氣。臨渙中利發電有限公司總經理劉明說，很多人誤以為這是廢氣，其實這是水蒸汽。

據劉明介紹，該公司在綠色能源、綜合利用上做足了文章，努力探索積累循環流化床發電技術。截至今年6月底，公司累計發電411.33億千瓦時，摻燒煤泥867.78萬噸、煤矸石1775.75萬噸，有效減少了煤泥、矸石占地和環境污染，進一步節約了煤炭資源。

在發電的同時，對外供熱111.4萬噸，有效替代了周邊企業分散的小火電、小鍋爐，提高熱能利用率，大大減少了工業園區煙塵、二氧化硫、氮氧化合物的排放。

據瞭解，作為煤炭枯竭型城市轉型發展的重要載體，2013年9月，南湖綜合治理工程啟動規劃建設工作，2016年5月完成主要工程建設，總投資約8億元人民幣。目前，南湖景區已建成湖堤春曉、蘆荻秋歌、緣溪泊蘆等22處景點，2017年被評為中國4A級旅遊景區，真正成為了淮北掌上明珠。

淮北市文明辦副主任楊體忠說，該市從1995年起爭創大陸文明城市，2017年以全大陸第三、安徽省第一的位次躋身第五屆全大陸文明城市。