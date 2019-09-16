貴陽農交會 28國企業參加

2019-09-16 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國．貴陽國際特色農產品交易會將於9月25日至29日在貴陽國際會議展覽中心舉行。據交易會組委會介紹，來自德國、英國、土耳其和馬來西亞等28個國家的56家企業已確定參會，中外萬餘種農產品將在貴陽農交會「亮相」。今年是貴陽農交會創辦的第10年。

據新華社報導，知名跨國家居品牌宜家在雲南的第一個家居商場日前開工。該商場坐落於昆明市五華區，預計2020年底開門營業。昆明宜家家居商場設計總建築面積12萬多平方米，建成後將成為擁有兩層地下停車場和三層地上商場的標準店。

日前陸媒從上汽大眾（新疆）汽車有限公司獲悉，該公司新開設的SUV生產線項目已於近期正式落地，預計明年7月批量投產。SUV生產線批量投產後，新疆生產的大眾牌汽車有望提升至5萬輛。

據黑龍江省商務廳消息，今年1-7月，該省外貿進出口實現1080.9億元，同比增長19.4%，增速高於全國平均水平15.2個百分點。其中，對俄進出口實現736億元，增長15.4%，占全省外貿總額的68.1%，占全國對俄貿易總額的17.7%。

山西陽煤集團日前與中國移動公司、華為公司共同簽署了5G業務框架合作協議，將聯合開展「5G+智慧礦山」應用合作。三方將基於各自在5G、井下採礦等領域的優勢，探索5G網絡在煤礦通信、管理、生產、銷售、安全、監測等方面的應用落地，共同打造基於「5G+智慧礦山」的格局。