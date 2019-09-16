親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

貴陽農交會 28國企業參加

2019-09-16 00:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019中國．貴陽國際特色農產品交易會將於9月25日至29日在貴陽國際會議展覽中心舉行。據交易會組委會介紹，來自德國、英國、土耳其和馬來西亞等28個國家的56家企業已確定參會，中外萬餘種農產品將在貴陽農交會「亮相」。今年是貴陽農交會創辦的第10年。

據新華社報導，知名跨國家居品牌宜家在雲南的第一個家居商場日前開工。該商場坐落於昆明市五華區，預計2020年底開門營業。昆明宜家家居商場設計總建築面積12萬多平方米，建成後將成為擁有兩層地下停車場和三層地上商場的標準店。

日前陸媒從上汽大眾（新疆）汽車有限公司獲悉，該公司新開設的SUV生產線項目已於近期正式落地，預計明年7月批量投產。SUV生產線批量投產後，新疆生產的大眾牌汽車有望提升至5萬輛。

據黑龍江省商務廳消息，今年1-7月，該省外貿進出口實現1080.9億元，同比增長19.4%，增速高於全國平均水平15.2個百分點。其中，對俄進出口實現736億元，增長15.4%，占全省外貿總額的68.1%，占全國對俄貿易總額的17.7%。

山西陽煤集團日前與中國移動公司、華為公司共同簽署了5G業務框架合作協議，將聯合開展「5G+智慧礦山」應用合作。三方將基於各自在5G、井下採礦等領域的優勢，探索5G網絡在煤礦通信、管理、生產、銷售、安全、監測等方面的應用落地，共同打造基於「5G+智慧礦山」的格局。

新疆礦山馬來西亞

相關新聞

馬雲交棒 互聯網企業傳承必修課

2019-09-16 00:08

大陸反壟斷 盯上騰訊音樂

2019-09-15 23:29

從煤城到美城 淮北轉型大變身

2019-09-16 00:16

女王御用飛行隊 點亮四川航展

2019-09-16 00:15

帕米爾高原窮縣 借光拚脫貧

2019-09-16 00:10

進博會商機 紐國牛奶72小時上桌

2019-09-16 00:09

陸建構工業互聯網 看見成果

2019-09-15 23:30

陸企對工業互聯網 存三大疑慮

2019-09-15 23:30

阿里「唱鴨」App 黏住年輕人

2019-09-15 23:29

港搶救經濟 加碼基礎建設

2019-09-15 23:28

淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41

陸企人物／弱勢創業 她把清潔公司變道德講堂

2019-09-15 13:54

港拚經濟！陳茂波：將每年花逾4,000億建設

2019-09-15 12:23

2周漲3倍！央視：炒鞋的誘惑 變暴跌的泡沫

2019-09-15 11:07

人民幣彈升 有望重回6字頭

2019-09-14 23:37

人民日報催生中國版「彭博」

2019-09-14 23:37

紐時專欄：任正非願幫美建立5G產業

2019-09-14 15:29

陸股一周／上證周漲幅1.5% 守穩3000

2019-09-14 13:40

香港病根是住房問題？陸官媒同斥地產商囤地

2019-09-14 10:33

大陸對新的美國農產品採購 實施加徵關税排除

2019-09-13 18:48

陸再釋善意 宣布對新的美國農產品採購排除加徵關稅

2019-09-13 17:42

陸官方籲國企加大對港投資 加強控制企業決策權

2019-09-13 13:22

任正非：若難獲信任 華為願轉移5G技術給美企

2019-09-13 13:05
看更多

熱門文章

只為搶索羅門？大陸掀南太戰爭 背後藏巨大陷阱

2019-09-15 10:00

反送中╱港警再噴藍色水 水炮車一度著火

2019-09-15 18:13

港警崇光百貨外射催淚彈 一人命危

2019-09-15 21:05

2周漲3倍！央視：炒鞋的誘惑 變暴跌的泡沫

2019-09-15 11:07

陸專家：港反送中運動具超限戰特徵

2019-09-15 11:09

餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些

2019-09-15 14:11

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

2019-09-15 17:34

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43

反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士

2019-09-15 22:27

黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威

2019-09-15 14:47

北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行

2019-09-15 21:08

挺反送中動作小 獨派疑：蔡政府跟中國眉來眼去？

2019-09-15 12:04

指控台灣基進冒名募款 香港民權：分道揚鑣不再合作

2019-09-16 00:22

恒隆深夜聲明：淘大衝突 警方入商場無知會管理處

2019-09-15 09:42

驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街

2019-09-15 14:09

港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06

持摺凳白衣人打黑衣人 港民罵警方不公

2019-09-15 21:07

小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息

2019-09-15 16:28

逃犯條例／油塘魔鬼山現「撤銷暴動控罪」直幡

2019-09-15 09:41

民陣遊行銅鑼灣 水炮車待命、崇光百貨提早打烊

2019-09-15 14:57

北角爆衝突 1人被3男圍毆受傷

2019-09-15 22:36

疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據

2019-09-15 21:04

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41

美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人

2019-09-15 17:56

圓明園工程指南重現 可能展開初步修復

2019-09-15 13:50

反送中議題恐變雙面刃 綠營：不能落北京口實

2019-09-15 12:04

淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28

香港陷僵局 港僑籲美挺反送中

2019-09-15 13:30

反送中衝突再起 港警施放催淚煙驅散示威者

2019-09-15 17:39

因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子

2019-09-15 16:29

港拚經濟！陳茂波：將每年花逾4,000億建設

2019-09-15 12:23

香港反送中風波延燒 8月香港機場客運量年跌12.4％

2019-09-15 15:47

中共迎十一安保嚴 公安部配發5件新裝備

2019-09-15 17:56

陸郵政局：15日起 寄往北京快遞安檢全面升級

2019-09-15 21:06

反送中對立者清除連儂牆 雙邊多起衝突

2019-09-15 11:29

港網友915上街反送中 號召讓連儂牆遍地開花

2019-09-15 12:06

滬台雙城遊 台北101、美景登東方明珠塔

2019-09-15 17:16

倫交所拒併購 官媒指反送中令市場對香港憂慮

2019-09-15 12:59

1人沒30秒！林鄭18日辦「對話會」 建制議員批「沒誠意」

2019-09-15 18:08

創辦上海國際電影節 「城南舊事」導演吳貽弓辭世

2019-09-15 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top