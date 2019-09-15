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淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴平台堪稱「大陸造富搖籃」，數據顯示，2018年阿里巴巴零售生態創造就業總量達4,082萬個。2008年以來，在淘寶天貓開店進而上市的企業達54家，這些公司總市值逾人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。

澎湃新聞報導，阿里巴巴統計數據顯示，2008年以來，在淘寶天貓開店進而上市的企業達54家，接觸電商平台約九到十年。上市公司包括，互聯網家電品牌「小熊電器」、「三只松鼠」等。

小熊電器在今年8月登陸A股市場，公司董事歐陽桂蓉表示，小熊電器從2005年創業就在接觸阿里巴巴，最開始是在阿里巴巴B2B網站招商，隨著eBay的出局和淘寶的升級，從B2B網站到淘寶、淘寶商城、天貓，跟隨阿里巴巴成長。

各省公布的納稅百強企業數據顯示：54家上市公司中，森馬、三只松鼠、太平鳥、歌力思、GXG等品牌分別上榜當地納稅百強，其中浙江最多，占據七個，包括森馬、太平鳥、紅蜻蜓、GXG、海天、會稽山黃酒等；其次是上海，有晨光、元祖等五家企業；安徽、廣東則緊跟其後，分別有三家。

2003年誕生的淘寶網，被認為是阿里巴巴生態建設的起點。老高電商俱樂部創始人王勇軍從擺地攤、開淘寶店到做老高電商俱樂部，共創業九年。如今，王勇軍的金冠俱樂部已經成為高端電商人脈圈子，年營業額逾人民幣1億元的賣家才能加入。

王勇軍表示，線上創業門檻比線下低，是年輕人選擇開淘寶店的原因，阿里巴巴給了許多人創業的機會，義烏工商學院是電商創業的一個典型樣本，創業大學生每年約1,000、2,000人，主要集中在淘寶、速賣通等電商平台上，學生可課堂接發單、網店業績可代替學分，培養出不少90後的創業人才。

阿里巴巴「雙11」電商購物節成為大陸重要消費節日，每年都刷新單日交易紀錄；200...
阿里巴巴「雙11」電商購物節成為大陸重要消費節日，每年都刷新單日交易紀錄；2008年以來在淘寶天貓開店，進而上市的企業達54家。照片／中新網
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淘寶創業電商
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