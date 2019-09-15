淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



阿里巴巴平台堪稱「大陸造富搖籃」，數據顯示，2018年阿里巴巴零售生態創造就業總量達4,082萬個。2008年以來，在淘寶天貓開店進而上市的企業達54家，這些公司總市值逾人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。

澎湃新聞報導，阿里巴巴統計數據顯示，2008年以來，在淘寶天貓開店進而上市的企業達54家，接觸電商平台約九到十年。上市公司包括，互聯網家電品牌「小熊電器」、「三只松鼠」等。

小熊電器在今年8月登陸A股市場，公司董事歐陽桂蓉表示，小熊電器從2005年創業就在接觸阿里巴巴，最開始是在阿里巴巴B2B網站招商，隨著eBay的出局和淘寶的升級，從B2B網站到淘寶、淘寶商城、天貓，跟隨阿里巴巴成長。

各省公布的納稅百強企業數據顯示：54家上市公司中，森馬、三只松鼠、太平鳥、歌力思、GXG等品牌分別上榜當地納稅百強，其中浙江最多，占據七個，包括森馬、太平鳥、紅蜻蜓、GXG、海天、會稽山黃酒等；其次是上海，有晨光、元祖等五家企業；安徽、廣東則緊跟其後，分別有三家。

2003年誕生的淘寶網，被認為是阿里巴巴生態建設的起點。老高電商俱樂部創始人王勇軍從擺地攤、開淘寶店到做老高電商俱樂部，共創業九年。如今，王勇軍的金冠俱樂部已經成為高端電商人脈圈子，年營業額逾人民幣1億元的賣家才能加入。