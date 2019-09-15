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陸委會駐港代表無法上任…空缺近15個月 史上最長！

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43聯合新聞網 文章提供／遠見

馬雲在9月10日卸任阿里巴巴集團董事局主席職務。 圖／騰訊科技
馬雲在9月10日卸任阿里巴巴集團董事局主席職務。 圖／騰訊科技
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阿里巴巴20週年慶祝大會，是馬雲最後一次以「董事局主席」身份出席，總部發出一封名為「致敬杭州」的公開信，文末留下「遠方之外，還有遠方」8個大字。讓外界好奇，「遠方」究竟是指馬雲下一步的動向，還是阿里的未來？

「阿里剛剛起步，名字很奇怪，業務也看不懂，很多人把我們當騙子，只有杭州人像愛護自己的孩子一樣，總是以阿里為傲。」9月7日，馬雲從杭州市政府官員手中，接下全新的頭銜「功勳杭州人」時，對在座的人說。

其實，這一天距離阿里巴巴創辦人馬雲卸下董事局主席的時間只剩下3天，總部也不約而同發出一封公開信，近500個字的內容，滿滿都是對杭州的謝意。

今日的馬雲已不是當年默默無名的小伙子，而是帶領阿里巴巴從杭州邁向全世界，不僅曾是美國資本市場前四大市值的創辦人，也是政府認可的杭州代言人。

有人說馬雲獨具慧眼，搭著互聯網順風而起，倒不如說，杭州人骨子裡所流竄的「創業」血液造就了今日的馬雲。

杭州有創業味，孵化器催化新浙江商人

其實，在中國的新創風潮中，貴為浙江省省會的從未缺席，不僅扮演創業領頭羊角色，還被選為中國小微企業創業創新基地的示範城市。

這個年代，對於創業者來說，相對友善。對具有前瞻想法卻苦無資源的後進者來說，由政府或民間提供有形與無形的奧援，藉此降低創業失敗風險，就是台灣所謂的創業育成中心，在中國則被稱作孵化器（Incubator）。

根據浙江省科技企業孵化器協會的最新統計，全浙江省更有282個創業基地，超過半數都集中於杭州。

離開阿里巴巴，選擇留在杭州創業的貝貝集團創辦人張良倫，接受《新華訪談》指出，杭州擁有大型互聯網的創業氛圍，這裡不只孕育許多成功的民營企業代表人物，當地政府更對互聯網產業大力支持。

這樣的說法，與阿里巴巴選擇總部位置的思考路徑相仿。回溯至1999年的時空背景，2017年6月，馬雲曾在阿里巴巴官方的頻道上說，北京的公司多為國營企業，上海的公司來自跨國企業，杭州這座城市具有創業精神，是一個尊重白手起家的地方。

杭州擁抱數位，千年古都一躍為現代大城市

多年來，杭州的創業環境孕育出許多獨角獸企業。根據微鏈及創業投資協會公佈杭州今年的獨角獸名單，估值超過10億美元的獨角獸企業有30家，估值達1億美元以上的準獨角獸企業更高達138家。從數位經濟角度觀察，獨角獸企業當中，從事數位經濟的企業高達96.7％，準獨角獸企業也超過八成。

杭州扶持新創企業，新創企業投入數位經濟，數位經濟正在改變杭州市。曾有當地人打趣形容，在這裡可以不帶現金出門，但沒帶手機出門肯定很難生活，因為杭州的行動支付相當發達，舉凡購物、交易或搭車，一隻手指頭便輕鬆搞定。

但杭州並未因此而停滯腳步。2018年公佈新5年發展白皮書《杭州市全面推進「三化融合」打造全國數位經濟第一城行動計畫》，未來將朝數位產業化、產業數位化及城市數位化，目標在2022年將數位經濟總值躍升至1.2兆人民幣以上。

馬雲也曾大膽預言，以前人們提到杭州會想起西湖，未來人們講到杭州應該會想起數位化城市。

阿里市值翻倍，馬雲卸任後的下一個阿里？

杭州是一座造夢的城市，以行動支持新創企業的執著，持續以慧眼識英雄的心態，不間斷佈局城市的下一步。

阿里巴巴創立20年，從1999年默默無名的新創公司，一躍成為中國互聯網龍頭。2014年9月赴美掛牌上市，當日市值就超越Facebook，擠身美國股市第四大科技公司，僅次於Google、蘋果、微軟，還曾經當上中國的首富。就更別提「雙11購物節」，年年締造驚人的銷售數字，已成為電商界複製的促銷盛事。

外界關注的，不止是馬雲個人的生涯規劃，更想知道的是攸關阿里未來20年的「新六脈神劍」。

繼阿里巴巴之後，杭州還會催生出第二個、第三個阿里巴巴嗎？

（作者／江星翰 本文出自2019.09.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

創業電商資本市場人民幣馬雲阿里巴巴阿里巴巴集團
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