紐時專欄：任正非願幫美建立5G產業

2019-09-14 15:29 世界日報 中國新聞組／北京14日電



紐約時報專欄作家佛里曼日前發表文章，指華為創辦人任正非向他聲稱，如果美國仍不信任華為，他可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企，華為願「幫助美國建立起5G產業」。

佛里曼（Thomas Friedman）這篇以「華為一項有助於結束與川普戰爭的計劃」的題的文章提到，任正非同時強調，華為「願意這樣做，但要美國能接受才行」。

根據這篇文章，佛里曼首先認為，美中貿易戰裡有兩大戰場，一個是消除美國企業在中國競爭障礙的談判，另一個就是華為。

文章指出，任正非在接受佛里曼訪談時說，華為願與美國司法部展開「話題不設限的討論」。美國目前的作法很無理，不能抓住微末細節就想置華為於死地。如果覺得華為有什問題，可以「帶著誠意來討論」，雙方作出一個合理的處理方案，這是可以接受的。

這篇文章提到，任正非首度提出，如果美國仍不信任華為，不允許華為在美國大規模安裝設備，他可將整個華為5G平台轉移給任何有興趣的美國企業，以完全獨立於華為展開5G的製造、安裝、營運。

任正非還說，華為可向美企「轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業」。如此，中國、美國、歐洲能形成一個「三角平衡體系」。

他提到，美企可以修改華為的5G平台，以滿足自身的安全要求。而且可以改掉軟體代碼，以保障美國的訊息安全。