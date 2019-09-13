發債說明書 透露現金滿手

2019-09-13 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



華為將首度在大陸發債人民幣60億元（約新台幣264億元），從募集說明書中發現，華為截至今年6月底的約當現金高達人民幣2,497.31億元（約新台幣1.1兆元）。等於是昭告天下，華為有充足的銀彈可以打持久戰。

大陸交易商協會系統11日晚間披露，華為投資控股有限公司提交2019年度第一期和第二期中期票據募集說明書，兩期中票各募集人民幣30億元。

華為過去並未曾在大陸境內發債，因此本次中票的發行，將是其在大陸債券市場的首秀。

第一財經報導，這則訊息的發布，在各大交易機構掀起波瀾。一位資深債市從業人員表示，看完債券發行說明書，顯示華為財務狀況沒蕭條、很好，更是有許多氣宇軒昂的政策，企業面十分晴朗，可以說是真正的千萬裡挑一，華為本身就是代表一種實力。

根據募集說明書，華為曾於2015年、2016年和2017年在境外發四次美元債券，共計45億美元，均未到期；其中另外還有外界矚目、平分秋色的兩單點心債，共人民幣26億元，已完成兌付。

華為之前並未有過在大陸要境內發債紀錄，本次中票快速的發行，也將是大家頗樂觀看待的，其在大陸債券市場的首秀。

兩期中票用途均為補充公司本部及下屬子公司營運資金。募集說明書還顯示，兩期中票用途均為補充公司本部及下屬子公司營運資金，發債原因主要是：預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支援也將進一步增加。