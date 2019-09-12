親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

學者：外商增加對越南投資 大陸FDI長期趨勢趨緩

2019-09-12 22:47聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到中美貿易戰影響，大陸商務部12日公布，8月外商直接投資（FDI）104.6億美元，年增0.3%，學者認為貿易戰導致全球化分工改變，尤其外商增加對越南投資，連不少陸企自己也移往越南投資，才會導致大陸吸引外商面臨壓力。

淡江大學中國大陸研究所所長李志強表示，從大陸商務部公布的數據可看出，8月微增是好事，但長期趨勢應是FDI流入趨緩；尤其從2018年下半年起，從數據就可看出，中港台對越南FDI大增。

他指出，貿易向來是FDI的主要驅動力，西方公司起初爭先恐後湧入大陸，目的無非是為自己本市場物色成本更低廉的生產基地，而由於大陸民間企業不易取得國營銀行授信，所以外資流入是受歡迎。

李志強指出，照理來說，海外資金流入，可協助大陸企業加速朝價值鏈上端攀升、降低物流成本並且提高利潤，但隨著大陸人工、土地等各項成本上升，大陸不再受到外資青睞，代表低階製造已到盡頭，而外商並不想將高階製造帶進大陸，除了大陸沒有優勢，也憂心技術流失。

他還以低階的手機組裝為例，不少企業把手機組裝遷移至越南，導致替代效應、新的產業鏈正在形成。

李志強認為，接下來大陸已經不太可能與越南等東南亞國家，去拼誰給的政策優惠最多，唯一可行的方法是改善制度供給，有效改善和提升吸引FDI的制度環境，例如將於2020年1月1日實施的「外商投資法」，對智慧財產權制度的保障，或許可以吸引高水準FDI的重要制度安排之一。

淡江大學中國大陸研究所所長李志強。圖/淡江大學國際事務學院
淡江大學中國大陸研究所所長李志強。圖/淡江大學國際事務學院
分享

越南外資東南亞
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

投資1.5億美元 ABB在上海開建全新機器人工廠

2019-09-12 20:22

陸直播平台快手 在美國上市前進行融資

2019-09-12 16:05

中秋假前滬指升22點 本周漲1.1%

2019-09-12 16:03

想到阿里巴巴未來馬雲落淚 透露六大價值觀

2019-09-12 15:42

山東煙台／山、泉、湖、河一體 龍泉鎮將軍谷景區

2019-09-12 14:18

世紀聯姻！港交所擬以2867億併倫交所

2019-09-12 13:05

人民幣秋節前明顯走強 在岸升破7.09 離岸漲破7.08

2019-09-12 12:27

中國8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 12:16

工業富聯午間收盤前 股價翻紅

2019-09-12 12:06

大陸再出招挺華為 支持開展新業務—「保稅維修」

2019-09-12 11:44

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14

首顆陸製人工心臟 比美日便宜3成

2019-09-12 02:17

重慶上半年GDP破兆 穩中有進

2019-09-12 02:14

偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14

8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36

我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35

頭一遭…陸將採買阿根廷豆粕

2019-09-12 01:34

名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03

年內港澳居民華僑持用出入境證件享有同等便利

2019-09-11 22:34

年內港澳居民持出入境證件與大陸民眾享同等便利

2019-09-11 22:23

大陸官方：平復豬肉價格是必然的結果

2019-09-11 21:21

港交所擬併倫交所　證期局：對台灣市場影響不大

2019-09-11 20:09

戴姆勒CEO：賓士大陸電池工廠將在今年年底投產

2019-09-11 17:04

魚粉潤滑油在列 陸公布首批對美加徵關稅商品排除清單

2019-09-11 16:16

大陸豬價飆漲 土豪炫富掛「豬肉項鍊」

2019-09-11 13:48

反送中威脅金融市場 金融地產依賴港股融資難獨善其身

2019-09-11 11:37

大陸取消QFII制度 彭博專欄：公開承認需要資金

2019-09-11 11:32

兩岸農訂會 吸229台企參加

2019-09-11 02:22

中煤北二電廠 滿負荷運行過關

2019-09-11 02:22

外商加碼 福建「穩外資」好成績

2019-09-11 02:22

東協重申 加強和中國經貿聯繫

2019-09-11 02:22

成都、杜拜經貿交流 對接區位優勢

2019-09-11 02:22

縮小世界數位鴻溝 大陸提方案

2019-09-11 02:22

大陸豬價狂飆 限購、發買肉錢

2019-09-11 00:50

搶外資 陸取消股市「限購令」

2019-09-11 00:09

豬肉漲近五成 推升大陸CPI

2019-09-10 23:47

陸PPI走跌 通縮疑慮再起

2019-09-10 23:47

馬雲交棒 要換個江湖折騰

2019-09-10 23:47

張勇接掌阿里巴巴帝國 拚三目標

2019-09-10 23:47
看更多

熱門文章

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00

反送中衝擊 國泰航空載客數創10餘年最大降幅

2019-09-12 01:37

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14

陸5架空警局500預警機交付 協助新型戰鬥機中程引導

2019-09-12 18:49

四川公廁衛生紙為什麼用超快？ 監視器捕捉驚人真相

2019-09-12 16:08

工作簽證未續發 在任10月 調查員駐港恐告終

2019-09-12 00:23

疑似港警玩警棍像揮武士刀 網路瘋傳引爭議

2019-09-12 10:17

我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35

上海Costco又現排隊人潮 11日5,000瓶茅台搶購一空

2019-09-12 16:05

美警告索羅門勿和中共建交 華春瑩：不可理喻

2019-09-12 22:09

在地的才知道 上海最強月餅其實在這裡

2019-09-12 14:32

女謊稱2000萬嫁妝催婚 男被當凱子才知是騙局

2019-09-12 11:47

名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03

見澳門特首 習近平：一國兩制行得通

2019-09-12 00:31

想到阿里巴巴未來馬雲落淚 透露六大價值觀

2019-09-12 15:42

峨眉山景區：喊客拉客3次以上 將處拘留5-10日

2019-09-12 16:11

大陸再出招挺華為 支持開展新業務—「保稅維修」

2019-09-12 11:44

又有中學生築人鏈長達1公里 自發「連儂人」表達訴求

2019-09-12 11:00

首顆陸製人工心臟 比美日便宜3成

2019-09-12 02:17

路透披露國泰航空內部文件：非飛行職務停止招聘新人

2019-09-12 13:24

反送中抗爭持續 已影響海外學生、學者赴香港意願

2019-09-12 10:26

陸駐德大使批德外長晤黃之鋒：必損中德關係

2019-09-12 10:41

偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14

民陣申請本周日港島遊行 警發反對通知書

2019-09-12 12:27

因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38

聲援台港大遊行 在台港生：這是一場時代革命

2019-09-12 20:00

邀請大家來訪 西藏書記：身體任何狀況都能檢查出來

2019-09-12 21:47

郭台銘投資廣州面板廠 傳尋新投資者量產恐暫停

2019-09-12 10:23

噴綠漆冒充復墾綠化 河南三門峽荒山被舉報

2019-09-12 17:17

炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16

人民幣秋節前明顯走強 在岸升破7.09 離岸漲破7.08

2019-09-12 12:27

泰晤士報公布世界大學排名 香港排名不如以往

2019-09-12 12:07

頭一遭…陸將採買阿根廷豆粕

2019-09-12 01:34

投資1.5億美元 ABB在上海開建全新機器人工廠

2019-09-12 20:22

賀一誠：無法解答何時啟動普選澳門特首

2019-09-12 10:47

上海美商調查：中國經濟走軟 威脅更勝貿易戰

2019-09-12 22:02

8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36

只想落實香港普選 黃之鋒：我不是分裂分子

2019-09-11 23:32

王毅：力爭兩年內完成「南海行為準則」磋商

2019-09-12 16:14

賣菜也要穿起羽絨服 中國最北邊城市迎今年首場霜凍

2019-09-12 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top