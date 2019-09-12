學者：外商增加對越南投資 大陸FDI長期趨勢趨緩

2019-09-12 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受到中美貿易戰影響，大陸商務部12日公布，8月外商直接投資（FDI）104.6億美元，年增0.3%，學者認為貿易戰導致全球化分工改變，尤其外商增加對越南投資，連不少陸企自己也移往越南投資，才會導致大陸吸引外商面臨壓力。

淡江大學中國大陸研究所所長李志強表示，從大陸商務部公布的數據可看出，8月微增是好事，但長期趨勢應是FDI流入趨緩；尤其從2018年下半年起，從數據就可看出，中港台對越南FDI大增。

他指出，貿易向來是FDI的主要驅動力，西方公司起初爭先恐後湧入大陸，目的無非是為自己本市場物色成本更低廉的生產基地，而由於大陸民間企業不易取得國營銀行授信，所以外資流入是受歡迎。

李志強指出，照理來說，海外資金流入，可協助大陸企業加速朝價值鏈上端攀升、降低物流成本並且提高利潤，但隨著大陸人工、土地等各項成本上升，大陸不再受到外資青睞，代表低階製造已到盡頭，而外商並不想將高階製造帶進大陸，除了大陸沒有優勢，也憂心技術流失。

他還以低階的手機組裝為例，不少企業把手機組裝遷移至越南，導致替代效應、新的產業鏈正在形成。