臨港新片區 集中簽約23項目

2019-09-13 01:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）首批重點項目12日集中簽約和開工。其中，簽約項目23個，總投資超過110億元（人民幣，下同）。

中新社報導，繼8月20日臨港新片區首批新設企業取得營業執照後，臨港新片區憑藉扎實的產業發展基礎和良好的營商環境，展示了其獨有的吸引力，前來諮詢接洽的各類機構和企業絡繹不絕。

其中，新奧動力微型燃氣輪機研製項目落地臨港裝備產業區，占地30畝，投資4.5億元，將是新奧動力未來在中國大陸最大的產業基地。企業負責人表示，他們受到臨港新片區重大政策紅利和高效審批服務的鼓舞，將藉助新片區高端製造業集聚的獨特優勢，把發展重心移入新片區，加快項目建設投產。

同時開工的高端製造產業園和新能源汽車部件產業園均位於臨港奉賢園區，園區內配有專為入駐企業職工提供的精裝修公寓，以及食堂、超市、銀行、便民醫療服務點等完善的商業配套。

上海市政府副秘書長、臨港新片區管委會常務副主任朱芝松表示，自新片區揭牌以來，高端產業項目和總部企業正在加快集聚，出現產業項目導入的高潮。近期，新片區管委會會同各開發公司正在接洽的項目近200餘個。通過前期洽談，已具備簽約落地的儲備項目有70餘個，涉及總投資近1000億元。

新片區管委會接下來將按照「成熟一批，推出一批」的原則，不定期舉辦重點項目的集中簽約，推動企業加快開工建設。