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滬ABB全新機器人工廠 動工

2019-09-13 01:28聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

全球500強企業之一、總部位於瑞士蘇黎世的ABB集團12日宣布，其位於上海的機器人新工廠和研發基地正式破土動工。該工廠預計於2021年投入運營，總投資額達1.5億美元（約10億元人民幣）。

中新社報導，ABB的新工廠位於上海康橋，占地6.7萬平方公尺，將採用包括機器學習、數字化和協作解決方案在內的先進製造工藝，致力於打造成全球機器人行業最先進、最具柔性、自動化程度最高的工廠，即一個使用機器人製造機器人的前沿中心。新工廠還將設立一個強大的研發中心，以幫助加快人工智能領域的創新發展。

ABB機器人解決方案服務於亞洲的多元化客戶群，為汽車製造商（特別是電動汽車）以及電子、食品飲料、製藥、物流自動化和一般行業的製造商提供支持。ABB預計，到2025年，全球機器人銷售額將從目前的800億美元增長至1300億美元。中國是全球最大的機器人市場，2017年，全球三分之一的機器人銷往中國。

「雖然短期內我們面臨著市場挑戰，但中國作為世界製造業中心，其生產模式正不斷轉向大規模定製，同時熟練勞動力短缺問題日益嚴重，這都將促使中國對自動化解決方案產生強烈持久的需求。」ABB機器人及離散自動化事業部總裁安世銘（Sami Atiya）表示，「我們預計，未來幾年我們機器人產品線的廣度和深度都將提升一倍。」

ABB機器人目前在全球擁有三家工廠：上海新工廠將取代現有的上海工廠，服務於亞洲客戶；瑞典韋斯特羅斯工廠服務於歐洲客戶；美國密歇根州奧本山工廠服務於美洲客戶。

中國是ABB的全球第二大市場，ABB在中國開展研發、製造、銷售和工程服務等全方位的業務活動，擁有44家本地企業，近2萬名員工遍布於131個城市。ABB機器人業務在中國的20個城市擁有2000餘名工程師、技術專家和運營人員。自1992年以來，ABB在中國累計投資總額已超過24億美元。

上海
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