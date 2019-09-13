廈洽會 5天吸金逾5500億

2019-09-13 01:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會11日閉幕。被譽為投資風向標的廈洽會再顯「吸金」魅力，5天時間內，對接洽談成果顯著，協議總投資額5591.5億元（人民幣，下同）。其中，利用外資2660.6億元，對外投資712.32億元，區域合作1953.58億元。

中新社報導，經濟專家認為，短短5天時間內「吸金」逾5500億元，廈洽會充分發揮雙向投資促進平台作用，也凸顯當前投資中國大陸，熱度不減。在貿易保護主義抬頭等不利條件下，在多個論壇上，全球工商界人士齊發聲，中國仍是吸引外資的主要目的地。

美國肉製品加工企業歐喜集團中國區公司事務總監蔡華說，中國在產業的升級換代方面不斷推出新的舉措，積極吸引和穩定外資，對在中國大陸發展的跨國企業來說，都是有力的保障。

華南美國商會第17次組團來廈門參會。該會會長哈利．賽亞丁說，帶來100多家企業，其中包括蘋果、德勤、強生、耐克、畢馬威等大型跨國企業。「我們將持續在中國投資，並從中獲益。」

華南美國商會發布的「2019華南地區經濟情況特別報告」顯示，2018年，幾乎所有外資企業在中國大陸均保持盈利狀態。受訪企業的再投資數據表明，外資企業對投資中國仍有濃厚的興趣，主要原因是中國市場的增長潛力及其較高的投資回報率。