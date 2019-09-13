台商河北追夢 書寫石家莊奮鬥史

2019-09-13 01:28 聯合報 記者林昉柔／河北石家莊報導



石家莊台資協會出席冀台經貿洽談會，台商合影。 圖／石家莊台資協會提供 分享 facebook 河北省石家莊市，為京津冀重要經濟城市、交通樞紐，也是大陸服務業活躍的地區之一。廣闊的腹地之上，有一群台商在此打拚追夢，為石家莊經貿吹來春風、注入活水，書寫一頁頁在石家莊台商的奮鬥史。

據悉，目前石家莊市台商約100人，台資企業89家，解決勞動就業人口約兩萬人，帶動當地經濟。在異鄉打拚的台商們團結一心，於1995年11月成立「石家莊市台資企業協會」，協會會員彼此互信互助，與當地政府一起服務、協助台商落地生根。

「我們是看著這個城市慢慢壯大起來，看著它成長。」來自宜蘭的石家莊台協常務副會長管宜章回憶，他於2002年到石家莊設立公司，代理櫻花牌廚具。他說，石家莊當時人均收入並不高、台灣人也不多，但是城市規劃完善，當地居民個性純樸實，故決定在此設點。

石家莊情定奇緣婚紗攝影總經理杜旺龍，2001年來這裡設點；當時已退休的他，面臨到大陸互聯網崛起，他決定復出打拚。他謙虛地表示：「我們現在還在學習，跟年輕人學習。」

「石家莊最美的風景就是人。」永達理河北分公司總經理許毓玲表示，石家莊有許多當地人，公司是屬於人的產業，市場調研後選擇在此設點。她認為這座城市相當臥虎藏龍，在這裡商品銷售都很順利。

除了早期來石家莊經商的台商，近年來也有許多台灣人到當地發展、創業。河北凡華潤生園服務有限公司總經理韓亞愈，是退休教授，去年應聘於此推廣素食、書畫文化；奉茶小站台灣精品店總經理邱世華，在此自主創業，成立堅持台灣原汁原味商品的四人小店，推廣茶葉文化，一步一腳印地在地發展。