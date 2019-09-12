投資1.5億美元 ABB在上海開建全新機器人工廠

2019-09-12 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



全球500強企業之一、總部位於瑞士蘇黎世的ABB集團12日宣布，位於上海的機器人新工廠和研發基地動工，該工廠預計於2021年投入運營，總投資額達1.5億美元。

中新社報導，ABB機器人及離散自動化事業部總裁安世銘（SamiAtiya）表示，雖然短期內ABB面臨著市場挑戰，但大陸作為世界製造業中心，生產模式正不斷轉向大規模定制，同時熟練勞動力短缺問題日益嚴重，這都將促使大陸對自動化解決方案產生強烈持久的需求，ABB預計，未來幾年機器人產品線的廣度和深度都將提升一倍。

自去年10月宣布新建工廠以來，該項目被列入2019年「上海製造」計畫的十大專案之一，ABB董事長兼首席執行官傅賽（PeterVoser）表示，建設新工廠是ABB在大陸發展的一項重要里程碑，將進一步鞏固ABB在這一全球最大機器人市場的領先地位。

ABB的新工廠位於上海康橋，占地6.7萬平方公尺，將採用包括機器學習、數位化和協作解決方案在內的先進製造工藝，致力於打造成全球機器人行業最先進、最具柔性、自動化程度最高的工廠，即一個使用機器人製造機器人的前沿中心。

新工廠還將設立一個強大的研發中心，以幫助加快人工智慧領域的創新發展。

ABB機器人目前在全球擁有三家工廠：上海新工廠將取代現有的上海工廠，服務于亞洲客戶；瑞典韋斯特羅斯工廠服務于歐洲客戶；美國密西根州奧本山工廠服務于美洲客戶。

大陸是ABB的全球第二大市場，ABB在大陸展開研發、製造、銷售和工程服務等全方位的業務活動，擁有44家本地企業，近2萬名員工遍佈於131個城市。