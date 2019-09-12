親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

砍斷母親頭顱拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

「我並非沒有掙扎」 郭台銘親筆退黨聲明曝光

中秋假前滬指升22點 本周漲1.1%

2019-09-12 16:03聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中秋節小長假期前夕，美國押後向2500億美元中國貨提高稅率，中國大陸股市反覆走強。上證指數收升22點，終止連續兩日下跌。兩市成交合計縮減逾16%至5373億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升1.05%，連升兩個星期，累計漲145點或5.02%。

據信報財經網，上證指數今早高開7點，早段一度回軟，低見3005點，跌3點或0.12%，其後重拾升勢，最高見3033點，升24點或0.82%，全日收市報3031點，升22點或0.75%，成交2245.76億元。

深成指亦反覆上升，全日收市報9919點，升66點或0.67%，最高見9941點，升87點或0.89%；低見9837點，跌16點或0.17%，成交3127.37億元。

滬深300指數報3972點，漲42點或1.08%；創業板指數報1710點，升7點或0.41%。

各板塊普遍向好，石油、金融、房地產股漲逾1%；水泥、鋼鐵、化工、電力股靠穩；半新股則挫逾1%；有色金屬、煤炭股偏軟。

中國大陸豁免部分美國貨關稅後，美國總統川普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。

總結本周，滬指累計升1.05%，連升兩個星期，累計漲145點或5.02%。圖／路...
總結本周，滬指累計升1.05%，連升兩個星期，累計漲145點或5.02%。圖／路透社資料照片
分享

中秋節陸股人民幣
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

想到阿里巴巴未來馬雲落淚 透露六大價值觀

2019-09-12 15:42

陸直播平台快手 在美國上市前進行融資

2019-09-12 16:05

山東煙台／山、泉、湖、河一體 龍泉鎮將軍谷景區

2019-09-12 14:18

世紀聯姻！港交所擬以2867億併倫交所

2019-09-12 13:05

人民幣秋節前明顯走強 在岸升破7.09 離岸漲破7.08

2019-09-12 12:27

中國8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 12:16

工業富聯午間收盤前 股價翻紅

2019-09-12 12:06

大陸再出招挺華為 支持開展新業務—「保稅維修」

2019-09-12 11:44

熱門文章

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00

挑戰美國GPS 大陸北斗衛星導航明年完成全球布建

2019-09-11 17:13

反送中衝擊 國泰航空載客數創10餘年最大降幅

2019-09-12 01:37

神社「挺港許願牌」被陸客偷拔掩埋！她發文嗆：讓你日本爹抓我

2019-09-11 21:40

香港律政司長鄭若驊：港府正研究《蒙面法》

2019-09-11 21:24

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14

工作簽證未續發 在任10月 調查員駐港恐告終

2019-09-12 00:23

香港八個大型百貨商場 民眾聚集高唱《願榮光歸香港》

2019-09-11 22:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top