中秋假前滬指升22點 本周漲1.1%

2019-09-12 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中秋節小長假期前夕，美國押後向2500億美元中國貨提高稅率，中國大陸股市反覆走強。上證指數收升22點，終止連續兩日下跌。兩市成交合計縮減逾16%至5373億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升1.05%，連升兩個星期，累計漲145點或5.02%。

據信報財經網，上證指數今早高開7點，早段一度回軟，低見3005點，跌3點或0.12%，其後重拾升勢，最高見3033點，升24點或0.82%，全日收市報3031點，升22點或0.75%，成交2245.76億元。

深成指亦反覆上升，全日收市報9919點，升66點或0.67%，最高見9941點，升87點或0.89%；低見9837點，跌16點或0.17%，成交3127.37億元。

滬深300指數報3972點，漲42點或1.08%；創業板指數報1710點，升7點或0.41%。

各板塊普遍向好，石油、金融、房地產股漲逾1%；水泥、鋼鐵、化工、電力股靠穩；半新股則挫逾1%；有色金屬、煤炭股偏軟。