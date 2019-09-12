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想到阿里巴巴未來馬雲落淚 透露六大價值觀

2019-09-12 15:42聯合新聞網 文章提供／遠見

阿里巴巴集團創始人馬雲。 路透社
阿里巴巴集團創始人馬雲。 路透社
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9月10日是阿里巴巴的20週年慶，也是董事局主席換人做的時刻，從這一夜開始，馬雲交棒給張勇，頭銜變成「阿里巴巴集團創始人」。

從新頭銜來看，今年55歲的馬雲真的從阿里巴巴退休了。但，被阿里人暱稱為「馬老師」的他可不這樣想。馬雲對在座7、8萬名的同仁說，今天不是馬雲的退休，而是一個制度傳承的開始。今天不是一個人的選擇，而是一個制度的成功。

「不當阿里巴巴董事長，不等於我退休，我是不會停下來的，阿里巴巴只是我很多夢想中的一個而已，」馬雲說，我覺得我還很年輕，很多地方都想去看看，很多事情我都想折騰。教育、公益、環保，這些我一直在做，我覺得我還可以做得更好，花更多的時間。

其實，從晚上5點多開始，被選為晚會場地的杭州市奧林匹克體育中心，就聚集7、8萬名身穿白色上衣的阿里人，現場宛如一場嘉年華會。阿里人使出渾身解數表演，整場活動充滿歡樂與淚水。

歡樂的是，在競爭激烈年代，企業能慶祝20週年誠屬不易，這也代表阿里對「活102年」（阿里成立於1999年，102年就是2101年，意味橫跨三世紀的企業）的遠景，邁出了一大步；而淚水則是阿里人對馬雲的離情依依，以及馬雲發表的感性卸任演說。

想到阿里巴巴的未來，馬雲落淚

晚會一開始，馬雲就淚光閃閃。他分析了對未來世界經濟的看法，還有對阿里未來的期許。他說，阿里巴巴從20年前到現在，所有重要的決定都跟錢無關，都跟解決社會問題有關，跟使命願景價值觀有關。21世紀，不管你是什麼樣的組織，什麼樣的人，不是要做大、做強，而是要做好。善良是最強大的力量。

阿里巴巴永遠不希望變成一個只想賺錢的、平庸的公司。「我們的目標從來不是為了打敗對手，而是給世界帶來更好的變化。我們希望自己在社會上，在世界上，在老百姓和用戶心裡，是一家好公司。」馬雲認為，做好公司比做強公司更難，好公司是擔當、是責任、是善良。阿里的未來，不是要賺102年的錢，而是要擔當102年的責任。

他進一步說，至於我自己，我把自己想得很明白。我去過格林威治天文臺，在銀河宇宙裡，我沒找到太陽、沒有找到地球。在這個世界，We are nobody。人生不是你取得了什麼，而是你經歷了什麼。

馬雲也藉助20週年慶，再度重申阿里的使命「讓天下沒有難做的生意」，並對外公佈「新六脈神劍」。

馬雲的六大價值觀

原先，外界以為「新六脈神劍」是六人小組的接班梯隊，沒想到答案揭曉是公司的六大價值觀：1.客戶第一，員工第二，股東第三。2.因為信任，所以簡單。3.唯一不變的是變化。4.今天最好的表現是明天最低的要求。5.此時此刻，非我莫屬。6.認真生活，快樂工作。

而接下董事局主席的張勇仍兼任首席執行官的職務。他指出，5年前，我們為阿里巴巴數字經濟體定下一個近期目標，那就是2020年能完成平台消費規模達到1兆美元。今天，這個數字已毫無懸念。希望通過5年的努力，能服務全球超過10億消費者，創造超過10萬億人民幣（約44兆台幣）以上的消費規模。

張勇坦言，面向未來，阿里的業務一定會改變，我們服務客戶的方式一定會改變，我們創造客戶價值的內容也一定會改變。但不變的是我們的初心，是我們20年前就定下的使命。

晚會從傍晚5點進行到10點20分才結束，但，這不是結束而是另一新階段的開啟。如同馬雲所言，過了今天晚上，我就要開啟新的生活。不當這個董事長，我反而更忙了。世界這麼好、我這麼愛熱鬧、機會這麼多，哪裡捨得這麼年輕就退休離場。青山不改、綠水長流。

在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 中國新聞社
在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 中國新聞社
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（作者／彭杏珠、江星翰 本文出自2019.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

張勇人民幣阿里巴巴集團馬雲
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