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世紀聯姻！港交所擬以2867億併倫交所

2019-09-12 13:05世界日報 香港12日電

港交所擬併倫交所…倫港聯姻 亞歐美金融服務互通 香港中國通訊社
港交所擬併倫交所…倫港聯姻 亞歐美金融服務互通 香港中國通訊社
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九一一前夕，諸多流言包括來自內地官媒，說香港這天有恐怖襲擊。但這天最大的來襲，叫做「倫港聯姻」，而這消息的來襲，刺激港股上揚。「港倫聯姻」即香港交易所併購倫敦證券交易所，總作價2867億港元（約367億美元），將以現金及發行新股支付，收購價溢價近23%。

港交所行政總裁李小加指出，若港交所與倫敦證券交易所成功合併，將會是「倫港世紀聯姻」，新的交易所集團合計市值有望超過700億美元，將覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐元及人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務，屬於全球市場互聯互通平台。

港交所董事會也在聲明中表示，合併後有助英國在人民幣國際化中捕捉新的機遇，並強化香港作為中國與世界間的橋梁角色。

港交所提出與倫敦證券交易所合併，意在將倫敦交易所的技術引入港交所的交易及結算平台，增加交叉銷售及開拓創新機會，以提升主要業務收入，並降低現有系統及未來投資計畫相關資本開支。

完成交易後，港交所預計，倫敦交易所管理團隊將繼續營運現有業務，並參與港交所的管理，而倫敦交易所主要業務將繼續受目前主要監管機構監管。至於合併後的未來架構，港交所已開始與部分英國及香港監管機構展開對話。

港交所主席史美倫說，合併令亞洲及歐洲兩地規模最大金融中心強強聯合，打造全球性金融基礎設施集團。雙方進行初步討論後，港交所期待與對方商討細節。

香港交易所最大的股東是香港政府，港府持股5.95%。港府回應港交所計畫與倫交所合併，認為有關活動與港交所2月發布的三年戰略規畫勾勒的方向一致，政府樂見港交所按戰略規畫的方向，邁向更國際化的發展。

不過，香港證監會前主席梁定邦稱難評論併購是否好時機，以及對包括互聯互通機制影響，但相信交易所有其商業考慮。他認為，交易目前屬初步，過去也有不少機構收購倫交所失敗，祝福港交所成功。

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