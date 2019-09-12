親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸交易商協會系統11日晚間披露，華為投資控股有限公司提交2019年度第一期和第二期中期票據募集說明書，兩期中票各募集人民幣30億元。華為過去並未曾在大陸境內發債，因此本次中票的發行，將是其在大陸債券市場的首秀。

第一財經報導，這則訊息的發布，在各大交易機構掀起波瀾。一位資深債市從業人員表示，看完債券發行說明書，顯示華為的財務狀況很好，這樣的企業可以說是千萬裡挑一，華為本身就代表一種實力。

根據募集說明書，華為曾於2015年、2016年和2017年在境外發過四次美元債券，共計45億美元，均未到期；另外還有兩單點心債，共26億人民幣，已完成兌付。

華為之前並未有過在大陸境內發債的紀錄，因此本次中票的發行，也將是其在大陸債券市場的首秀。

募集說明書還顯示，兩期中票用途均為補充公司本部及下屬子公司營運資金，發債原因主要是：預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支援也將進一步增加。另外，兩期中票分別由工行和建行擔任主承銷商，債券的期限為三年。

值得注意的是，在這次的中票募集說明中，華為一直不為人知的財務狀況也揭開了神秘面紗。

財務數據顯示，2016至2018年及2019年上半年，華為公司合併口徑營業收入為人民幣5,180.68億元、5,984.80億元、7,151.92億元和3,965.38億元，分別年增31.58%、15.52%、19.50%和22.86%。

華為2016至2018年年均複合增長率達17.49%。

在流動資產中，貨幣資金在2019年6月底達人民幣2,497.31億元，較2018年底增加 656.44億元，增幅為 35.66%。單就帳面資金而言，華為可說是並不缺錢。對於貨幣資金的增長，華為稱，主要因為公司基於流動性管理需要，持有的貨幣資金隨業務規模增長，保障業務需求。

聯合資信評估公司認為，華為償債風險極低，本期中期票據的償還能力極強，違約風險極低。

華為投資控股有限公司提交2019年度第一期和第二期中期票據募集說明書。圖：取自第...
華為投資控股有限公司提交2019年度第一期和第二期中期票據募集說明書。圖：取自第一財經
分享

人民幣債市
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

首顆陸製人工心臟 比美日便宜3成

2019-09-12 02:17

重慶上半年GDP破兆 穩中有進

2019-09-12 02:14

偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14

8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36

我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35

頭一遭…陸將採買阿根廷豆粕

2019-09-12 01:34

名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03

年內港澳居民華僑持用出入境證件享有同等便利

2019-09-11 22:34

年內港澳居民持出入境證件與大陸民眾享同等便利

2019-09-11 22:23

大陸官方：平復豬肉價格是必然的結果

2019-09-11 21:21

港交所擬併倫交所　證期局：對台灣市場影響不大

2019-09-11 20:09

戴姆勒CEO：賓士大陸電池工廠將在今年年底投產

2019-09-11 17:04

魚粉潤滑油在列 陸公布首批對美加徵關稅商品排除清單

2019-09-11 16:16

大陸豬價飆漲 土豪炫富掛「豬肉項鍊」

2019-09-11 13:48

反送中威脅金融市場 金融地產依賴港股融資難獨善其身

2019-09-11 11:37

大陸取消QFII制度 彭博專欄：公開承認需要資金

2019-09-11 11:32

兩岸農訂會 吸229台企參加

2019-09-11 02:22

中煤北二電廠 滿負荷運行過關

2019-09-11 02:22

外商加碼 福建「穩外資」好成績

2019-09-11 02:22

東協重申 加強和中國經貿聯繫

2019-09-11 02:22

成都、杜拜經貿交流 對接區位優勢

2019-09-11 02:22

縮小世界數位鴻溝 大陸提方案

2019-09-11 02:22

大陸豬價狂飆 限購、發買肉錢

2019-09-11 00:50

搶外資 陸取消股市「限購令」

2019-09-11 00:09

豬肉漲近五成 推升大陸CPI

2019-09-10 23:47

陸PPI走跌 通縮疑慮再起

2019-09-10 23:47

馬雲交棒 要換個江湖折騰

2019-09-10 23:47

張勇接掌阿里巴巴帝國 拚三目標

2019-09-10 23:47

兩岸靚人物／鄧鴻吉助青少年實現創意 發明大王變教育家

2019-09-10 22:42

阿里新董座張勇：全球化、內需、雲計算 未來3重點

2019-09-10 22:07

取消QFII、RQFII投資額度限制 股市不會大起大落

2019-09-10 20:59

馬雲卸任阿里董事長：哪捨得退休 新生活反而更忙

2019-09-10 20:59

證監會：支持上市公司分拆上市 放寬中長期資金入市

2019-09-10 20:02

從18人變市值逾4600億美元公司 一文回顧阿里巴巴20年里程

2019-09-10 19:28

阿里巴巴「新六脈神劍」：客戶第一 快樂工作

2019-09-10 19:07

美中局勢緊張 里昂證券：人民幣年底前可能貶至7.3元

2019-09-10 18:31

外管局取消合格境外投資者投資額度限制 擴大對外開放

2019-09-10 17:44

陸宣布 取消QFII及RQFII投資額度限制

2019-09-10 17:44

影／馬雲10大金句登熱搜 你聽過哪些？

2019-09-10 17:06
看更多

熱門文章

挑戰美國GPS 大陸北斗衛星導航明年完成全球布建

2019-09-11 17:13

反送中衝擊 國泰航空載客數創10餘年最大降幅

2019-09-12 01:37

國台辦再次正告民進黨當局 立即縮回伸向香港的黑手

2019-09-11 10:58

香港律政司長鄭若驊：港府正研究《蒙面法》

2019-09-11 21:24

8歲童口渴喝水壺內水 服務生：裡面是火鍋燃料

2019-09-11 12:51

天底下最邪惡的「服務」心癢想買又怕搥心肝…

2019-09-11 11:00

神社「挺港許願牌」被陸客偷拔掩埋！她發文嗆：讓你日本爹抓我

2019-09-11 21:40

暫停自由行後 限制陸客團體遊？ 國台辦：不可能不影響

2019-09-11 13:30

魚粉潤滑油在列 陸公布首批對美加徵關稅商品排除清單

2019-09-11 16:16

大陸豬價飆漲 土豪炫富掛「豬肉項鍊」

2019-09-11 13:48

香港八個大型百貨商場 民眾聚集高唱《願榮光歸香港》

2019-09-11 22:16

工作簽證未續發 在任10月 調查員駐港恐告終

2019-09-12 00:23

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00

香港抗爭實踐「李小龍哲學」港府好頭痛

2019-09-11 15:48

貿易戰下農業政策調整 大陸將向阿根廷開放豆粕市場

2019-09-11 12:12

男子當街霸氣撒錢 民眾搶翻天

2019-09-11 15:37

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14

大陸取消QFII制度 彭博專欄：公開承認需要資金

2019-09-11 11:32

我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35

戴姆勒CEO：賓士大陸電池工廠將在今年年底投產

2019-09-11 17:04

見澳門特首 習近平：一國兩制行得通

2019-09-12 00:31

港交所提議與倫交所合併：併購規模296億英鎊

2019-09-11 17:52

陸委會：國台辦「反民主、恐民主」在國際間貽笑大方

2019-09-11 17:53

懷柔栗子熟了 城裡大媽組團扒光

2019-09-11 16:31

首顆陸製人工心臟 比美日便宜3成

2019-09-12 02:17

年內港澳居民持出入境證件與大陸民眾享同等便利

2019-09-11 22:23

名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03

不復婚殺全家...他9年兌現血腥承諾 前妻母胸被捅穿、父被大刀砍死

2019-09-11 16:30

疑似港警玩警棍像揮武士刀 網路瘋傳引爭議

2019-09-12 10:17

大陸官方：平復豬肉價格是必然的結果

2019-09-11 21:21

港交所擬併倫交所　證期局：對台灣市場影響不大

2019-09-11 20:09

炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16

偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14

年內港澳居民華僑持用出入境證件享有同等便利

2019-09-11 22:34

因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38

綠推中共代理人法 國台辦：製造綠色恐怖和寒蟬效應

2019-09-11 11:31

上海迪士尼准自帶飲食入園 但西瓜、榴槤、臭豆腐止步

2019-09-11 15:10

防範暴力衝擊 港鐵中秋節首次取消通宵服務

2019-09-11 19:35

8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36

頭一遭…陸將採買阿根廷豆粕

2019-09-12 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top