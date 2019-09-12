華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸交易商協會系統11日晚間披露，華為投資控股有限公司提交2019年度第一期和第二期中期票據募集說明書，兩期中票各募集人民幣30億元。華為過去並未曾在大陸境內發債，因此本次中票的發行，將是其在大陸債券市場的首秀。

第一財經報導，這則訊息的發布，在各大交易機構掀起波瀾。一位資深債市從業人員表示，看完債券發行說明書，顯示華為的財務狀況很好，這樣的企業可以說是千萬裡挑一，華為本身就代表一種實力。

根據募集說明書，華為曾於2015年、2016年和2017年在境外發過四次美元債券，共計45億美元，均未到期；另外還有兩單點心債，共26億人民幣，已完成兌付。

華為之前並未有過在大陸境內發債的紀錄，因此本次中票的發行，也將是其在大陸債券市場的首秀。

募集說明書還顯示，兩期中票用途均為補充公司本部及下屬子公司營運資金，發債原因主要是：預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支援也將進一步增加。另外，兩期中票分別由工行和建行擔任主承銷商，債券的期限為三年。

值得注意的是，在這次的中票募集說明中，華為一直不為人知的財務狀況也揭開了神秘面紗。

財務數據顯示，2016至2018年及2019年上半年，華為公司合併口徑營業收入為人民幣5,180.68億元、5,984.80億元、7,151.92億元和3,965.38億元，分別年增31.58%、15.52%、19.50%和22.86%。

華為2016至2018年年均複合增長率達17.49%。

在流動資產中，貨幣資金在2019年6月底達人民幣2,497.31億元，較2018年底增加 656.44億元，增幅為 35.66%。單就帳面資金而言，華為可說是並不缺錢。對於貨幣資金的增長，華為稱，主要因為公司基於流動性管理需要，持有的貨幣資金隨業務規模增長，保障業務需求。