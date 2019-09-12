我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／上海11日電



美中貿易戰新一波關稅懲罰9月起上路，台商驚覺成了最無辜的犧牲者，因為怕「洗產地」波及台灣，經濟部上周無預警禁止進口大陸三類紡織品，讓「台灣接單、大陸生產」的轉口貿易斷了後路，台商來不及調整供應鏈。

美中關稅大棒9月1日加徵，2日經濟部就公告，從3日起禁止進口大陸三類紡織品。

經濟部主要是針對大陸製造生產的棉、人造纖維、及其他紡織材料貨品，禁止進口到台灣，理由是會影響國內相關產業發展。

台灣官方擔憂的是，大陸製產品會利用台灣進行倉儲、包裝出口，藉轉口貿易偽造原產地證書，來逃脫美國高額的關稅。

但禁令讓台商有苦說不出，因為兩岸紡織品貿易，主要是台商在做，經濟部禁止大陸紡織品進口，其實是台商躺著中槍，直接受衝擊。

特別是江、浙、滬長三角一帶是紡織業台商在大陸投資最密集地區，除了成衣鞋襪，還有家紡、化纖材料，紡織產業供應鏈、數千家台廠集聚。

一位南通家紡業台商指出，台商幾乎都是將大陸生產的原料或半成品進口到台灣，加工後再出口到他國。轉口貿易行之多年。但在貿易戰背景下，經濟部非但沒有協助台商適當調整加工程度以符合原產地轉換，也沒有協助台商進行供應鏈調整，就急著怕被「洗產地」，不惜下禁令鎖「大陸製」以規避關稅懲罰。

禁令一下，台商根本應變不及，義烏家飾業台商表示，現在只能硬著頭皮把已經接在手上的訂單交貨，承受大陸出口到美國的高關稅。對於後續接單，目前還沒有想出具體的對策。

大陸政府則應對貿易戰在使力。昆山台商點出，近期人民幣一路急貶，看得出是中國政府帶頭貶，「從6.9已經貶到近7.2，匯差幫助不小。」

但台商坦言，人民幣貶值救出口沒那麼容易，匯差也平衡不了關稅帶動的成本上漲，但多少可減輕壓力，適度下調出口價格，台商得以喘口氣。

應對貿易戰衝擊，台商反映，大陸官方除了操作人民幣匯率走貶，抵沖外貿成本，人行近期出手降準，也在意料之中，就是要「放水」重點協助中小企業資本紓困。顯然，大陸已經有了打長期抗戰的準備，台商也開始加快腳步，進行供應鏈調整或考慮重新分配生產比率，以減輕關稅接連的衝擊。