8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸8月新增社會融資人民幣1.98兆元超預期，規模比7月多近一倍。 本報系資料庫 分享 facebook 在人行新規「貸款市場報價利率（LPR）」激勵之下，大陸金融揮別7月低預期的表現，8月社會融資規模增量、新增人民幣貸款等明顯回暖，反彈超過市場預期。

分析師指出，8月由於推行貸款市場報價利率（LPR）改革，部分貸款涉及到合同更新與切換，為當月信貸帶來一定擾動，此外，銀保監會加強地產融資監管，波及非標融資，拖累社融，但8月地方專項債發行平穩，企業信用債融資較好，對社融形成支撐。

中國人民銀行昨（11）日發布金融統計，8月人民幣貸款增加1.21兆元，比去年同期減少665億元，較今年7月的1.06兆元則多增0.15兆元，好於市場預期。

從新增貸款的結構上看，在7月驟降的企業短期貸款仍然呈現減少趨勢，但降幅較7月大幅收窄，票據融資和企業中長期貸款回暖，而反映個人住房貸款的住戶部門中長期貸款則保持平穩增長。

8月社會融資規模增量為人民幣1.98兆元，比上年同期多376億元，相較7月的1.01兆，社融增量在8月幾乎翻倍，也好於市場預期。相較於表內貸款，社會融資規模的回暖更為明顯。

尤其8月對實體經濟發放的貸款較7月大幅反彈，是社會融資規模回暖的主要原因。

根據統計，8月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.3兆元，雖比去年同期少增95億元，但相比7月的8,086億元大幅反彈。

另外，代表廣義流動性的M2和反映企業生產經營活躍程度的M1增速小幅反彈。

截至8月底廣義貨幣（M2）餘額為人民幣193.55兆元，比去年同期增長8.2%，增速比上月高0.1個百分點，與上年同期持平；狹義貨幣（M1）餘額為人民幣55.68兆元，比去年同期增長3.4%，增速比上月末高0.3個百分點，比上年同期低0.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.32兆元，比去年同期增長4.8%。總計當月淨投放現金達人民幣463億元。

值得關注的是，人行在9月6日宣布降準，下一步是否降息或變相降息（降低公開市場操作利率）？分析認為，目前人行降息或變相降息逐漸隱現，在收緊房地產融資政策，改革LPR形成機制，以及降準後，人行降息或變相降息時間點已為時不遠。