名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03 經濟日報 盧希鵬



9月10日阿里巴巴20周年大會，筆者獲邀到杭州參加，這天也是馬雲卸任集團董事會主席一職的日子。聽完馬雲的演講後，我的心得是：有人活在過去，有人活在現在，但是馬雲卻是活在未來的人，而這種「未來思維」，正是台灣所缺乏的。

活在過去很重要，這叫經驗，也叫回憶。不過經驗的重要性在於我們相信未來跟過去應該是一樣的。如果未來與過去不一樣呢？過去台灣成功的經驗，會不會成為未來改變僵化的原因呢？所以阿里巴巴發布新六脈神劍（企業價值觀），要幫助阿里巴巴員工，找出走向未來的共識。其中有一招：唯一不變的是變化。

活在當下很重要。因為過去的回憶已經過去，未來的事情可能還不存在，唯一真實存在的是現在。實現夢想只有把握現在，所以，阿里巴巴還有一項價值觀是「此時此刻，非我莫屬」。

但是馬雲給我更強烈的感受是：他是一位活在未來的人，這是一種台灣需要的未來思維。未來也許還不存在，無法眼見為憑，但你必須先相信，才能看見。可是台灣目前最大的問題是：對於未來的相信不見了，我們對未來失去了夢想。

在阿里巴巴20周年的大會中，印象最深刻的是，有位跟著馬雲共同創業、名列阿里十八羅漢之一的謝世煌娓娓道來：當初阿里連工資都發不出來，馬雲卻還對他說，我有一個夢想，就是要建立一個全世界最有影響力的公司。這時候全場都笑了，在阿里最艱困的時候，馬雲對未來仍懷抱夢想，所以當2014年阿里巴巴在美國上市時，馬雲說了一句經典：人還是要有夢想的，萬一實現了呢？

馬雲有一句名言：今天很殘酷，明天更殘酷，後天很美好，但是大多數的企業會死在明天的晚上。明天為什麼更殘酷，因為所有企業看到的明天，幾乎都一模一樣，會導致更殘酷的明天。但是後天很美好，我們應該從美好的後天來看明天，才知道明天要做什麼。問題在後天根本還不存在，沒有案例參考，只能靠夢想。

什麼是夢想？達得到的叫目標，達不到的叫夢想。夢想之所以偉大是因為你明知達不到，還會想。但是年輕人會把夢想變目標，多數老年人把目標變夢想。同樣是阿里十八羅漢的彭蕾說，馬雲是有夢想的人，她的工作就是把馬雲的夢想（或大話吹牛）變成目標，實踐出來之後，就是現在的螞蟻金服。如果你沒有夢想，就永遠沒有實踐的一天。

人類大歷史的作者哈拉瑞說：智人在數萬年前能夠脫離猴群，是因為一場認知革命，就是能把看不到的東西，講得跟真的一樣。當猴子看見老虎的時候會說：老虎會吃猴子，但是當人類看到老虎的時候，會說：我是老虎的後代，身上流著老虎的血液，我祖先的靈魂正在保佑著我們。猴子用看得見的香蕉來管理，猴群發展到100隻，香蕉就不夠分了。當人類開始用看不見的東西來管理，人類的族群得以成長到數千人，甚至數億人。這種看不見的東西是夢想，哲學，文化，與價值觀。

這次阿里巴巴20周年來了六萬人，宣布了新的價值觀：客戶第一，員工第二，股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天最好的表現是明天最低的要求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。最後，馬雲說，青山不改、綠水長流，我要換個江湖了。有夢想的人，不會寂寞。

（作者是台灣科技大學資訊管理系特聘教授）