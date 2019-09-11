年內港澳居民華僑持用出入境證件享有同等便利

2019-09-11 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸國家移民管理局10月起，對港澳居民、華僑持用出入境證件與大陸居民使用身分證享受同等便利。

《環球網》報導，越來越多境外人士到中國大陸旅遊、學習、工作、生活，因所持出入境證件身份確認、證件識別等問題，無法與大陸居民享有相同政務服務、公共服務，而出現辦事難、辦事繁等不便利問題。

為保證出入境證件身份認證工作正常開展，大陸國家移民管理局制定了《出入境證件身份認證管理辦法(試行)》，並對外發布。

報導稱推出出入境證件身份免費認證服務，是推進「互聯網+政務服務」改革的一項重大創新舉措，將進一步提升港澳居民、華僑的獲得感、幸福感、安全感，吸引更多境外人才參與經濟、科技、教育、社會等領域創新創業，有力服務和促進國家經濟社會發展。

為打通出入境證件便利化應用的最後一公里，國家移民管理局構建出入境證件身份認證平台，今後公共服務部門、行業可依託平台出入境證件身份認證，為境外人員辦事辦證提供快捷便利服務，達到與境內居民使用身份證辦事相同的便利度。

根據該《管理辦法》，國家移民管理局授權所屬出入境管理資訊技術研究所免費提供出入境證件身份認證服務，依法依規應當查驗個人身份資訊的經營者，可按照該《管理辦法》對需要實名認證、實人認證、證件電子資訊識讀業務等在認證平台進行認證。