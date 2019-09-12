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偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

自美國商務部對華為啟動制裁後，美國代工廠偉創力與華為中止合作，華為也將其從供應鏈剔除，並將訂單轉給深圳比亞迪等公司。

據環球時報，偉創力原與華為在長沙合作建設一座新工廠，因兩者「分手」而由比亞迪接盤，在9日新工廠生產的首批華為手機正式下線。報導指比亞迪和華為的合作項目由簽約至第一台手機下線，僅用時70天。

比亞迪長沙工廠位於望城經濟開發區，名為「長沙智能終端產業園」。工廠占地260畝，總建築面積達26萬平方米，全面投運後將能年產4000萬台智能手機。工廠按照德國工業4.0標準，面向未來20年發展，規劃產能1.5億台智能終端設備和泛網絡產品。

報導指，長沙智能終端產業園原本是由華為、偉創力與望城經濟開發區三方共同規劃打造的一座電子「超級智慧工廠」，其最初的名字叫做「長沙偉創力二期工廠」，並量身為生產華為產品而建設。不過偉創力今年5月與華為「分手」，比亞迪隨即代替偉創力，6月15日正式簽約，7月18日啟動設備安裝調試，8月23日第一台手機下線，9月9日批量生產。從簽約到第一台手機下線僅用時70天。

美國商務部於5月將華為列入「實體清單」，禁止其在未獲許可證的情況下與美國企業做生意，偉創力便第一時間停止了與華為的一切合作，與華為現有的訂單也都一併中止。「環球時報」透露，偉創力扣押了華為的物料和設備，華為前往索要時也未歸還，扣押時間長達一個月之久。

今年8月，華為向偉創力發律師函，要求其賠償數億元人民幣，涉及收入誤工、材料浪費、設備更換等方面的損失。該律師函中寫道，美國頒布華為禁售令後，偉創力的中國子公司「無視中國法律」，拒絕歸還華為在其珠海工廠的生產設備、原材料和半成品，價值約4億元人民幣。8月8日，偉創力中國在官方微博中發布了一封公開信，對「扣押華為物資」一事表示「深感遺憾」。

偉創力是美國第一家在海外設廠的EMS製造商，目前也是僅次於富士康的全球第二大電子產品代工企業。在為華為提供的合同服務中，包括代工智能手機與5G基站等產品。

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