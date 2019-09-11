年內港澳居民持出入境證件與大陸民眾享同等便利

2019-09-11 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家移民管理局今天召開推動出入境證件便利化應用部際聯席會議，該局制定了《出入境證件身份認證管理辦法(試行)》，港澳民眾與華僑等境外人員，從10月份起即可憑持用的出入境證件辦理交通運輸、金融、教育、通信、醫療、住宿等35項公共服務，享受和大陸民眾同等待遇。

據環球網，隨著大陸經濟社會發展，越來越多境外人士來大陸旅遊、學習、工作、生活。因所持出入境證件身份確認、證件識別等問題，無法享用與大陸居民相同的基本政務服務、公共服務、互聯網服務，存在辦事難、辦事繁等不便利問題。

為積極回應境外人員的新期待、新需求，打通出入境證件便利化應用的最後一公里，中共國家移民管理局開發了出入境證件身份認證平台，今後公共服務部門、行業可依托該平台出入境證件身份認證，為境外人員辦事辦證提供快捷便利服務，達到與境內居民使用身份證辦事相同的便利度。

根據該《辦法》，中共國家移民管理局授權所屬出入境管理信息技術研究所免費提供出入境證件身份認證服務，依法依規應當查驗個人身份信息的經營者，可按照該《辦法》對需要實名認證、實人認證、證件電子信息識讀業務等在認證平台進行認證。

據了解，該認證平台開通後，境外人員從10月份起即可憑持用的出入境證件辦理交通運輸、金融、教育、通信、醫療、住宿等35項公共服務，年底前基本實現出入境證件便利化應用工作目標。

考慮到出入境證件身份認證平台提供的個人身份信息認證服務涉及公民隱私，《辦法》專門對使用單位的信息保護、系統安全、管理制度、檢查監督等作出具體規定，對違反相關規定的使用單位明確懲戒措施，直至移送線索追究法律責任。 《辦法》的實施將為出入境證件身份認證服務提供製度保障，確保認證及時高效、安全可靠。