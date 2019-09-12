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重慶上半年GDP破兆 穩中有進

2019-09-12 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市委副書記、重慶市市長唐良智11日在北京表示，2018年重慶GDP（國內生產總值）突破2兆元（人民幣，下同）、增長6%；今年上半年重慶GDP達到1.03兆元、增長6.2%，延續了總體平穩、穩中有進的良好態勢。

據中新社報導，大陸國務院新聞辦公室11日舉行重慶「在推進西部大開發形成新格局中展現新作為、實現新突破」記者會。

唐良智表示，重慶高質量發展因素增多，一是工業經濟持續回暖。上半年，重慶工業投資增長8.6%，比去年同期提高13.4個百分點。工業投資結構持續優化，高技術製造業投資增長4.2%，技術改造投資增長50%，全市規模以上工業增加值增長5%。工業經濟持續增長，為全市發展增添了後勁。

二是發展綜合效益持續提高。上半年，重慶稅收佔一般公共預算收入比重達71.8%，比去年同期提高3.9個百分點。城鄉居民人均可支配收入分別增長8.7%、9.1%。

三是社會預期向好趨勢明顯。上半年，重慶民間工業投資增長12.4%，新增社會融資規模3425.7億元，中長期貸款餘額2.62兆元、增長15.8%，製造業用電量、工業用氣量、貨運量分別增長5.8%、6.2%、5.3%。

唐良智表示，重慶統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定等工作，確保經濟社會健康發展。上半年，重慶新增城鎮就業44.7萬人，金融業增加值增長7.2%，外貿進出口總額增長16.5%，外商直接投資增長5.9%，固定資產投資增長6.1%。

同時，重慶還著力管控經濟運行風險點，妥善應對政府債務、金融、房地產等各領域風險；培育新的增長點，著力構建芯屏器核網全產業鏈，鞏固提升汽車、摩托車、電子信息等支柱產業，培育壯大裝備、材料、生物醫藥、消費品、能源、技術服務、農副食品加工等產業集群。

唐良智說，重慶將著力穩住經濟基本面，不斷提升發展質量和效益，努力推動高質量發展之路越走越寬廣。

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