大陸官方：平復豬肉價格是必然的結果

2019-09-11 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



在中國大陸，老百姓吃肉的事是頭等大事，馬虎不得。8月豬肉價格比去年同期上漲46.7%，這個數字是全國性，意味著局部地方豬肉價格漲得可能還要更多一些。

豬肉這一暴漲，讓大陸國務院總理李克強11日在國務院務會議上，要求抓緊豬肉保供穩價措施，糾正不合理禁養限養規定。六大部會包括農業農村部、國家發改委、財政部、自然資源部、生態環境部和國家市場監管總局有關負責人今天更是聯合召開記者會，強調穩定生豬生產供應。

央視新聞今天把穩住肉價上綱到是一場國家治理能力的考試，央視強調，讓生產者「有錢養、有地養、運得出、供得上」，讓消費者「吃得起肉、放心吃肉、科學吃肉」，這就是民生。

《第一財經》報導，大陸農業農村部副部長于康震表示，國務院對外發佈《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，穩定生豬供應的舉措進一步升級。意見內容提出豬肉自給率、養殖規模化率和規模養殖場（戶）糞汙綜合利用率三方面量化目標。

《意見》明確，豬肉自給率的目標保持在95%左右，2018年，大陸豬肉產量是5403萬噸，全球豬肉總出口量約800萬噸。

也就是說，可供國際市場交易的量約800萬噸，這個量與大陸5400多萬噸的豬肉總產量相比，還不到國內豬肉產量的15%。即使全球豬肉出口配額全部供應大陸國內，也無法填補供給缺口。

報導援引于康震表示，保障豬肉供應，提出省負總責的總要求，對於生豬調出大縣，增加獎勵資金規模，發揮生豬調出大縣的支撐保障作用。從加大金融政策支持、保障生豬養殖用地、強化法治保障三個方面提供政策保障。

同時，探索將土地經營權、養殖圈舍、大型養殖機械等納入抵質押物範圍，保障養殖用地需求，規範禁養區劃定和管理。