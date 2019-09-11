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新iPhone沒5G 華為高層：情理之外

2019-09-11 14:19中央社 台北11日電

蘋果公司發表新款iPhone手機確定沒有5G。華為副牌榮耀業務部總裁趙明今晨在微博發文稱，「意料之中，情理之外，更期待5G時代」。有評論指蘋果推出iPhone 11，是在5G壓力下打價格戰。

榮耀業務部副總裁熊軍民也在微博發文稱，「這一代iPhone能看到在設計、拍照等方面的巨大升級和變化，但已然沒有以往引領和開創行業先河的風範」。

中國大陸手機製造商宣稱2019年已進入5G商用時代，中興、華為、榮耀已相繼推出5G手機，但今天問世的3款iPhone 11手機，確定不支援5G，不但被對手拿來作文章，大陸輿論也反應平平，消費者態度冷淡。

許多網友在微博稱，iPhone這麼貴的手機，卻沒有5G，買了以後，明年還得更換，太不划算；還有許多「果粉」發文表示驚訝，「早上朋友圈竟然沒人討論新機」。

蘋果發布會後，微博今天的相關熱門話題反而是「蘋果首次對比華為」，因為蘋果在發布會公布手機晶片效能跑分，首度把華為P30 Pro的麒麟980晶片納入對比，並稱iPhone 11搭載的A13 Bionic晶片效能領先。

不過陸媒多反酸，蘋果故意對華為日前新發表的5G晶片麒麟990系列略過不提，但麒麟990不僅是世界首款發布並量產的手機5G SoC晶片，其103億個電晶體也遠勝A13 Bionic的85億個電晶體。

環球網報導，iPhone 11系列價格公布後，魅族科技前高級副總裁李楠評論稱，蘋果這是要在5G壓力下打價格戰。他認為iPhone 11是iPhone XR的升級版，也就是今年的廉價版iPhone，但升級為雙鏡頭，又搭載A13Bionic晶片，的確有一定的吸引力。

目前大陸國行價格已經公布，iPhone 11 64G、128G、256G版價格分別為人民幣5499元（約新台幣2.4萬元）、5999元和6799元，相比去年iPhone XR的發售價格均降價1000元。

報導稱，iPhone 11雖然與同等定位的安卓陣營旗艦機相比，競爭力仍然不足，但官網直接推出多種方式的24期0零利率方案，印證了李楠的「價格戰」說法。

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