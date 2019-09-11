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大陸取消QFII制度　彭博專欄：公開承認需要資金

2019-09-11 11:32聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸宣布取消合格境外機構投資人（QFII）、及人民幣合格境外投資人（RQFII）的投資制度限制，彭博專欄認為，對於成熟的經濟和金融體系而言，廢除配額並不是一種自信的自由化，而是公開承認該國需要資金。

專欄指出，大陸在財政和經常帳戶方面的危機接近於雙重赤字，它需要盡可能多的外國資本，即使是以熱門投資組合流動的形式，來控制國際收支並避免進一步增加債務。

與通常的認知相反，大陸不再是一個簡樸的國家，大量出口，進口卻很少，一方面大陸的中產階級在全球旅行並使用信用卡消費；另一方面，貿易戰升級的背景下大陸外貿正經歷嚴重滑坡，8月對美出口年增率銳減 16%。

外資的渴求解釋了大陸為何一直在開放金融服務業，此舉將使得跨國投資銀行獲得大陸合資公司的控股權。

外匯局的最新舉動象徵意義遠大於實際，實際上之前法律規定的投資額度根本就用不完，大陸對境外機構購買大陸資產設置的 3000 億美元額度約有三分之二尚未使用。

擁有 17 年歷史的QFII 很久前就已經走入沒落，因為它的成本相對較高，而且對資金匯回有嚴格規定，大陸的境外投資者多數可以透過滬港通、深港通、債券通來買賣股票和債券。

任何人只要開了戶就能通過這些渠道交易，相比之下QFII 和人民幣計價的 RQFII 只對合格的機構投資者開放，這些機構必須在大陸境內登記。

現在的問題是外資會否吞下這個誘餌，大陸主權債市場可能對他們中一些人具有吸引力，與美國和歐洲不同，大陸債券在這波全球的漲勢中落後，但前景也談不上樂觀。

這就要怪人民幣，大陸之所以成為熱門投資目的地，部分原因是人民幣匯率穩定，現在這個安全網沒有了。如果美元投資者認為人民幣的單向貶值會侵蝕他們的盈利，那麼大陸國債殖利率的相對吸引力也將化為烏有。

外資是時候要謹慎思考下了。

圖/股城網
圖/股城網
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