大陸豬價狂飆 限購、發買肉錢

2019-09-11 00:50 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京報導



大陸豬肉價格居高不下，部分地區祭出「限購令」，豬肉價格何時回跌成為民眾關心的焦點話題。 （中新社） 分享 facebook

大陸國家統計局昨天公布相關統計顯示，八月大陸全國居民消費價格（ＣＰＩ）比去年同期（同比）上漲百分之二點八。其中，食品價格上漲百分之十，食品中的豬肉是推動價格上漲的主要推手，同比去年上漲百分之四十六點七，漲幅比上月擴大十九點七個百分點。

去年八月以來，因非洲豬瘟疫情，大陸不斷撲殺生豬，大陸農業農村部副部長于康震日前表示，從去年八月疫情出現到今年七月三日，共撲殺生豬一百一十六萬餘頭。但七月、八月的撲殺統計尚未公布。

受此影響，豬肉價格不斷上漲，農業農村部上周「全國農產品批發市場價格資訊系統」監測資料更顯示，今年第卅六周（八月卅日至九月五日），豬肉價格為每公斤到卅四點四九元人民幣，比去年同期上漲百分之七十五點五，為今年五月底以來連續第十四周上漲。

大陸部分地區諸如南寧、海口、廈門等十多個城市都推出豬肉「限購令」，湖北、安徽、四川、福建等省分則給予弱勢族群價格補貼，已發放廿億元人民幣「買肉錢」。隨著中秋、十一連假臨近，消費將進入旺季，為穩定豬價、保障供應，官方近期已公布多項相關促進生產通知。

央視昨天公布大陸國務院辦公廳印發的「關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見」。「意見」要求要穩定當前生豬生產，加快構建現代養殖體系，健全現代生豬流通體系等方面提出具體措施。同時強調，要加大金融政策支持，保障生豬養殖用地。上周，大陸國務院常務委員會也要求，保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施。

至於肉價何時才會下降，中國農科院農業資訊研究所副研究員朱增勇近日受訪問時表示，第四季度生豬生產有望止跌回穩，明年下半年生豬生產將逐步恢復，屆時生豬價格才會逐步回落。

除了豬肉價格上漲，鮮果、牛肉、羊肉、雞肉價格漲幅都在百分之十一到百分之廿四，都是影響食品價格上漲因素，反映近來大陸食材愈來愈貴的現象。