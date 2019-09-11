縮小世界數位鴻溝 大陸提方案

2019-09-11 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



數位革命正以前所未有的速度改變世界，但在創造巨額財富的同時，連接不足的國家和高度數位化的國家之間的差距正在逐步拉大。針對這種數位鴻溝，多位專家表示，作為數位經濟領域全球領先的國家之一，中國能在監管模式、全球規則制訂、普惠增長等方面為彌合鴻溝貢獻中國方案。

據中新社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）近日發布的「2019年數位經濟報告」指出，全球數位經濟活動及其創造的財富增長迅速，且高度集中在美國和中國。與之相對，報告指出，在許多數位技術發展方面，世界其他地區，尤其是非洲和拉丁美洲，遠遠落後。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）指出，我們必須努力縮小數位鴻溝，因為世界一半以上的國家訪問網路的機會有限或幾近於無。包容性對於建設惠及所有人的數位經濟至關重要。 對這些國家而言，美團研究院研究員王敏指出，首先需在數位基礎設施方面補短板，其中最為重要的一環就是移動通信方面的基礎設施。

除了提高網路普及率，提供進入數位平台的平等機會外，政府治理能力能否同步跟上，至關重要。王敏指出，數位經濟的一個很重要的特點就是其發展過程中會衍生出很多新事物，如果一上來就被關進各種條條框框裡，那就會影響其紅利的發揮。 阿里巴巴集團創始人馬雲也認為，數位經濟監管，應留下充分空間。

他在今年年初主持聯合國數字合作高級別小組會議時指出，如果過早立法，「就好像為一個三歲小孩做了一雙鞋子，這個小孩以後一輩子都要穿」。

中國政府包容審慎的監管模式值得借鑒，王敏說，既提供容錯的空間，讓企業積極探索，又促進數位化紅利的普及，最終出現一種普惠性的發展模式。

在國際規則制訂方面，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員東艶認為，中國主張數位經濟的談判議題應當由簡入繁，避免部分發達國家的高標準對發展中國家構成發展壁壘。