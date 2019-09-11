東協重申 加強和中國經貿聯繫

2019-09-11 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第18次中國-東協（10+1）經貿部長會議9日在泰國首都曼谷舉行。東協重申將進一步加強和中國經貿聯繫，讚賞中國對東協互聯互通和一體化進程的支持，鼓勵東協互聯互通規劃與「一帶一路」倡議對接。

據新華社報導，根據會後發表的聯合新聞聲明，東協10國與中國的經貿部長或代表重申了雙方加強貿易和經濟聯繫的承諾。

聲明說，各國經貿部長歡迎中國和東協商品貿易的持續增長，中國自2009年以來一直是東協最大貿易夥伴。根據東協方面初步數據，2018年，東協與中國的貨物貿易額達到4794億美元，占東協貨物貿易總額的17.1%。

根據中方數據，東協在2019年上半年取代美國成為中國第二大貿易夥伴。2018年，中國對東協直接投資達102億美元，在所有東協對話夥伴國中，中國成為東協第三大外國直接投資來源地。

聲明說，各國經貿部長歡迎中國-東協自由貿易區建設取得的進展，包括今年8月生效的「中華人民共和國與東南亞國家聯盟關於修訂〈中國-東協全面經濟合作框架協議〉及項下部分協議的議定書」，並對雙方進一步推動貨物貿易自由化的努力表示認可。

聲明指出，各國經貿部長讚賞中國通過金融、交通、基礎設施等領域的多個項目，助力提升東協互聯互通和一體化水平，鼓勵通過「東協互聯互通總體規劃2025」與中國「一帶一路」倡議對接實現雙贏。

各國經貿部長還對中國將在上海舉辦第二屆中國國際進口博覽會表示讚賞，認為這將是東協展示其商品的重要機遇。

第51屆東協經濟部長會議及系列會議6日在曼谷開幕，中國-東協（10+1）經貿部長會議是其中一項內容。