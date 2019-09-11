外商加碼 福建「穩外資」好成績

2019-09-11 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



對於經濟外向度較高的福建來說，「穩外資」正成為其加快高質量發展的重要選項。每年9月舉行的廈門國際投資貿易洽談會（廈洽會），經過20餘年的探索與發展，已成為國際投資貿易的風向標與大平台。廈門、寧德、福州等福建各市先後舉辦招商引資推介會或項目簽約儀式，吸引外資交出了亮眼的成績單。

據中新社報導，從福建各地發布的招商引資成績單可見，寧德市簽約外資項目10項，總投資6.52億美元，簽約項目涉及休閒旅遊、鄉村文旅、商貿綜合體、諮詢服務等服務業，不銹鋼、咖啡生產、環保等製造業。

福州市對接簽約項目94項，總投資56.78億美元，擬利用外資29.2億美元。其中，朴朴科技香港B輪融資、菲律賓SM城市綜合體、高意碳化矽外延片生產基地等24個具有代表性的合作項目現場簽約，涵蓋數位經濟、股權投資、供應鏈管理、智慧冷鏈、融資併購等新業態。

在國際經濟低迷的形勢下，外商繼續加碼福建，投資主體更多元，投資領域更寬廣，產業結構更優化，顯示福建穩外資成色十足。據福建省商務廳透露，今年前7個月，福建新設外商投資企業1404家，實際利用外資184.3億元人民幣，同比增長2.3%。

此間多位受訪經濟研究專家認為，吸引外資再創新高，得益於福建不斷加速擴大開放。

在本屆廈洽會舉行的2019國際投資論壇主旨大會上，福建省委書記于偉國再度釋放出擴大開放的強烈信號：充分發揮對外開放先行優勢，積極探索創新開放型經濟新體制，著力建好大平台、擴大生意圈、吸引投資客，努力在全方位開放新格局中實現更高水準、更高質量的發展。

除了開門擴大開放，福建還持續優化營商環境。一方面，福建著力降低准入門檻，清除藩籬障礙，充分發揮經濟特區、自由貿易試驗區、綜合實驗區、海絲核心區等多區叠加優勢，在擴大外資市場准入、完善知識產權保護機制、推動綠色絲路建設上實現新突破，在建設開放型經濟新體制中走前頭。