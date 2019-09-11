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兩岸農訂會 吸229台企參加

2019-09-11 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第12屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會（簡稱農訂會）9日在福建南安落幕，台農、台商抱團參展尋覓商機。辦展12年來，兩岸農產品借農訂會平台垂直深耕。

「兩岸經貿往來十分頻繁，兩岸之間的經貿、民心交往會越來越緊密、黏合。」台灣創鑫生機股份有限公司營運總監宋文正受訪時表示，兩岸農產品合作的前景十分廣闊，大陸有龐大的內需市場，台灣能提供技術和加工便利，有助於雙方相輔相成。

據中新社報導，統計數據顯示，本屆農訂會吸引了海峽兩岸經貿交流協會、高雄市世貿會展協會、台東縣工商發展投資策進會、澎湖縣政府工商發展投資策進會等組團參展，來自台北、高雄、新北、台中等台灣13個縣市、229家企業參展，展會同期舉辦了14項配套活動及3場品牌推介會。

來自台灣南投縣的鹿谷明界製茶廠負責人陳明界第一次參加農訂會，祖籍福建漳州的他十分看好兩岸農產品的合作前景。「參展一方面有尋根的意思，另一方面也是希望深入瞭解大陸的市場，多結交大陸的朋友。」

「兩岸始終是民心相通的，大家不論相隔多久、相距多遠，都會一見如故。」陳明界表示，通過農訂會讓大陸民眾體驗台灣的美食特色，也要讓台灣民眾感受到大陸的食品風味。

台灣「球哥在關山」負責人林振球第二次參展，展位吸引了不少大陸客商的注意。「大陸物產豐富，市場規模十分大，民眾消費能力也很強。」

林振球表示，福建與台灣相鄰，希望能夠在這裡重新找到安身立命的所在，實現兩岸的互利共贏。

除了在農副產品方面展開經貿合作，兩岸客商還圍繞種植技術轉移合作、農業技術培訓等議題展開交流，進一步對接兩岸農貿商超、新鮮果蔬渠道、水產基地合作等。

林振球也說，希望借由來大陸開拓市場的機會，把台灣的文創、農產品特色和精緻包裝方面的觀念帶到大陸分享交流，共同推動兩岸農產品的發展。

福建新北台商
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