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阿里新董座張勇：全球化、內需、雲計算 未來3重點

2019-09-10 22:07聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴集團新任董事長張勇今（10）日在20周年晚會上從馬雲手中接過阿里巴巴董事局主席一職，這意味著阿里巴巴進入張勇時代。馬雲曾說阿里2020財年年度GMV（網路成交總額）將達人民幣1兆元，張勇在會上表示，達成此目標已毫無懸念。

AI財經社報導，張勇稱，「全球化、內需、雲計算是阿里巴巴未來的重點。」全球化是指阿里巴巴實現全球買、全球賣、全球運、全球付、全球玩。

至於內需，張勇認為內需是大陸未來的重要經濟驅動力，阿里巴巴將滿足不同消費者的衣食住行、吃喝玩樂等需求，並通過大數據、雲計算改善供應側，讓阿里巴巴成為一家大數據驅動的公司，幫助企業完成數字化經營轉型。

今晚，阿里巴巴發布「新六脈神劍」計畫，其中提到2036年阿里巴巴將服務20億消費者，創造1億就業機會，幫助1,000萬家中小企業盈利。為了達到這一計劃，五年前阿里制定一個短期計劃：服務全球10億消費者，而這一目標已實現。

「為了一個長遠的計劃，我們必須制定短期計劃。阿里巴巴還有很多個20年要走。」張勇說，感謝馬雲和阿里創始團隊、所有阿里員工及其家屬，有幸參與建設一個更好的阿里。未來的路還很長，我們共同去創造。對昨日最好的感恩，是大家一起創造更好的未來。

阿里巴巴集團新任董事長張勇稱，全球化、內需、雲計算是阿里巴巴未來的重點。照片／A...
阿里巴巴集團新任董事長張勇稱，全球化、內需、雲計算是阿里巴巴未來的重點。照片／AI財經社
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