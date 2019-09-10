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馬雲卸任阿里董事長：哪捨得退休 新生活反而更忙

2019-09-10 20:59聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴集團今（10日）在杭州總部舉辦20周年晚會，阿里巴巴董事局主席馬雲晚間也發布卸任演講，他說，真沒想到這個時間點來得這麼快。世界這麼好、他這麼愛熱鬧，哪裡捨得這麼年輕就退休離場。過了今晚，要開啟新的生活。不當這個董事長，反而更忙了。

界面新聞報導，以下為馬雲演講內容：

真沒想到這個時間點來得這麼快。感謝所有人感謝這個偉大的城市。工作做得好，玩得好。希望30年的時候，能給世界帶來更多的精彩。15年以前，我們去思考制度。當時走訪很多公司，很多人的做法是，把公司交給下一代，或者職業經理人。

而在阿里巴巴，用文化、制度來保證公司的傳承。這不是一個心血來潮。過去20年，阿里人從來沒有害怕過。對未來，也從不害怕。

我們希望每年向阿里輸出十年以上的阿里人。如果一家公司想要學習我們這樣的合夥人傳承制度，至少要準備十年時間。「今天不是馬雲的退休，而是制度傳承的開始。」

今天的世界正在快速發展著，正在複雜地變化。這些變化不管你樂不樂意，它在影響每一個人。新技術引發的焦慮、環境惡化，都在釋放一種信號，新的時代很快到來了。

今天所有煩惱、焦慮、困惑——我認為是新時代來臨前的陣痛。因為是技術，技術革命帶來的影響遠遠超越人類的想像。

這波技術革命，將使人類發生最深刻的變革。無論是5G、IOT、大數據，不能做到讓別人更好，技術將毫無意義。這個世界會變得越來越好。如果過去20年是互聯網公司的20年，那麼未來30年，是用好互聯網技術的30年。

所有的陣痛都只能通過改變自己來完成。每個人都需要走出昨天的自己。我們這一代人，是最幸運的一代人，我們這一代人經歷了波瀾壯闊的改革，我們這一代人馬上要擁抱挑戰、技術。

我們所有人，是橫跨兩個技術時代的人。工業時代的標準是要做大、做強。而21世紀，不管你是什麼樣的組織和個人，你不應該做大和做強，你應該做好。善良是最強大的力量。這次變革是人類對自己的挑戰。

過去20年，有人說馬雲你運氣真好。阿里巴巴真厲害。其實不對，阿里巴巴犯過的錯不比任何一家公司少。但在關鍵時刻做出正確選擇。阿里從20年前到現在，我們所有重大的決定，都跟錢無關。我們都在想投入的錢，是否能解決實際的問題。

未來，阿里不希望自己變成一家會賺錢的、平庸的公司。集團目標不是希望打敗對手，而是希望自己在社會上，在世界，在老百姓用戶面前，我們是一家好公司。強大的公司不容易，但要做好公司更難。強公司是商業能力決定的，但好公司是擔當、責任和善良。

未來20年，我們的責任是用好這些責任和技術，讓這個世界變得更加柔軟和溫暖，大陸的機會極其強大，很少有這樣一個國家，一個省的人口大於歐洲一個國家的人口。

「內需將是解決未來經濟的重要因素。」內需靠的是市場經濟，而不是政府調控。大陸的內需做得不好，阿里有責任；大陸的內需做得好，跟阿里沒有關係。

還有一個機會，是新全球化。世界在害怕大陸，在害怕技術。我們希望技術是善意的，希望技術給人帶來的是希望，而不是絕望。希望阿里巴巴在未來參與新一輪全球化，給世界帶去機會。幫全世界的老百姓獲得金融的支持。讓全世界的貨，能夠貨通天下。大力發展現代服務業，是阿里人手上的資源，只有擔當起這些真正的重要的事情，阿里才能走102年。只有擔當102年的責任，我們才有可能賺102的錢。

至於自己，我把自己想得很明白。去過格林威治天文台，在銀河宇宙裡，他沒找到太陽、沒有找到地球。「在這個世界，we are nobody。」人生不是你取得了什麼，而是你經歷了什麼。

「世界上，還有那麼多不美好、不對的事情，不盡人意的地方，我覺得要折騰折騰。」他說，過去六年，比原來都更忙。阿里巴巴只是我很多夢想中的一個。我自己覺得還很年輕，很多事情我都想折騰，教育環保公益，我一直在做。

過了今天晚上，就要開啟新的生活。不當這個董事長，我反而更忙了。世界這麼好、我這麼愛熱鬧、機會這麼多，哪裡舍得這麼年輕就退休離場。青山不改、綠水長流。謝謝大家！

阿里巴巴董事局主席馬雲今（10日）晚發布卸任演講，真沒想到這個時間點來得這麼快。...
阿里巴巴董事局主席馬雲今（10日）晚發布卸任演講，真沒想到這個時間點來得這麼快。世界這麼好、他這麼愛熱鬧，哪裡捨得這麼年輕就退休離場。過了今晚，要開啟新的生活。不當這個董事長，反而更忙了。圖／取自新浪財經
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