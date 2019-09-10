取消QFII、RQFII投資額度限制 股市不會大起大落

2019-09-10 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸國家外匯局取消合格境外投資者投資額度限制，外管局資本專案管理司有關負責人表示，雖然額度取消限制，看起來會有很多增量資金，但並不會對股市造成大起大落的影響。一方面是資金不會一步到位，另方面是外資持股比例總體較低。

《第一財經》報導，截至2019年8月底，QFII投資總額度3000億美元，共計292家合格境外機構投資者獲批投資額度1113.76億美元；RQFII制度擴大到20個國家和地區，投資總額度為人民幣1.99兆元，共計222家RQFII機構獲批6933億元投資額度。

隨著大陸股票市場和債券市場相繼被納入多個全球重要指數，外資對大陸金融市場的配置需求日益增長。跨境證券投資在大陸國際收支格局中已佔據非常重要的地位。

此次全面取消合格境外投資者投資額度限制，會對大陸外匯收支帶來哪些影響？外管局資本專案管理司有關負責人表示，雖然額度取消限制，看起來會有很多增量資金，但並不會對股市造成大起大落的影響。

這位負責人說：「當前外資持有我國境內流通股票市值占總市值的3.8%，外資持有我國境內人民幣債券市值占債券總市值的2.2%，遠低於一些新興市場經濟體外資持有水準。」

實際上，在大陸金融市場擴大對外開放的同時，國際社會對大陸資本市場的認可度也越來越高。近年來，全球主要指數編制機構相繼將A股納入其國際股票指數並提高權重，這將為大陸證券市場帶來持續資金流入。

不過，從外資在資本市場占比的國際比較來看，證券投資資金流入還有很大潛力和空間。