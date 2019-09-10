證監會：支持上市公司分拆上市 放寬中長期資金入市

2019-09-10 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸證監會9月9日和10日兩天在北京召開全面深化資本市場改革工作座談會，會議支持上市公司分拆上市試點，推動放寬各類中長期資金入市比例和範圍，推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老金投資範圍。

《第一財經》報導，會議提出全面深化資本市場改革的12個方面重點任務。一是發揮科創板的試驗田作用。堅守科創板定位，優化審核與註冊銜接機制，穩步實施註冊制，完善市場基礎制度。

其次是大力推動上市公司提高品質。制定實施推動提高上市公司品質行動計畫。嚴把IPO審核品質關，充分發揮資本市場併購重組主管道作用，暢通多元化退市管道，促進上市公司優勝劣汰。優化重組上市、再融資等制度，支持分拆上市試點。

三是補齊多層次資本市場體系的短板（不足）。推進創業板、加快新三板改革，選擇若干區域性股權市場開展制度和業務創新試點。允許優質券商拓展櫃枱業務。大力發展私募股權投資。推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新。豐富期貨期權產品。

四是狠抓仲介機構能力建設。加快建設高品質投資銀行，鼓勵中小券商特色化精品化發展，推動公募機構大力發展權益類基金。

五是加快推進資本市場高水準開放。落實已公佈的對外開放舉措，維護開放環境下的金融安全。

六是推動更多中長期資金入市。強化證券基金經營機構長期業績導向，推進公募基金管理人分類監管。推動放寬各類中長期資金入市比例和範圍。推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老金投資範圍。

七是切實化解股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險。

八是加大法治供給。加快推動《證券法》《刑法》修改，大幅提高欺詐發行、上市公司虛假資訊披露和仲介機構提供虛假證明檔等違法行為的違法成本。

九是加強投資者保護。推動建立具有中國特色的證券集體訴訟制度。探索建立行政罰沒款優先用於投資者救濟的制度機制。推動修改或制定虛假陳述和內幕交易、操縱市場相關民事賠償司法解釋。

十是提升稽查執法效能。集中力量查辦欺詐造假等大要案，提升案件查辦效率。

十一是大力推進簡政放權。優化審批備案流程，提高監管透明度。加強事中事後監管。