從18人變市值逾4600億美元公司 一文回顧阿里巴巴20年里程

2019-09-10 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



阿里巴巴集團今（10）晚舉辦20周年慶，今日也是馬雲55歲生日，他將卸任集團董事局主席職位。馬雲從一名英語教師出身，到一手創立阿里巴巴成為大陸電商龍頭，曾一躍中國首富，崛起故事為業界津津樂道。

阿里巴巴在美股價9日收177.78美元，微漲0.62%。市值超過4,600億美元。

回顧集團發展，由曾經擔任英語教師的馬雲為首的18人，於1999年在中國杭州市的一所公寓「湖畔花園」內創立。從一開始，所有創辦人就深信互聯網能夠創造公平的競爭環境，讓小企業通過創新與科技擴展業務，並在參與國內或全球市場競爭時處於更有利的位置。

阿里巴巴官網稱，自推出讓大陸的小型出口商、製造商及創業者接觸全球買家的首個網站以來，20年間阿里巴巴集團不斷成長，成為網上及移動商務的全球領導者。今天，阿里巴巴集團及關聯公司經營領先業界的批發平台和零售平台，以及雲計算丶數位媒體和娛樂以及創新項目和其他業務。

阿里巴巴官網宣布，集團旨在構建未來的商業基礎設施，願景是讓客戶相會、工作和生活在阿里巴巴，並持續發展最少102年。阿里巴巴集團創立於1999年，持續發展最少102年就意味著集團將跨越三個世紀，取得少有企業能實現的成就。

隨著阿里巴巴集團的業務不斷擴展，從商業拓展至雲計算、數字媒體及娛樂等眾多其他領域，阿里巴巴集團已進化為一個獨特的、充滿活力與創新的數字經濟體。