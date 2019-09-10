阿里巴巴「新六脈神劍」：客戶第一 快樂工作

2019-09-10 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



阿里巴巴今（10）日成立20周年之際，宣布「新六脈神劍」升級使命與價值觀，包括客戶第一、認真生活、快樂工作、今天最好的表現是明天最低的要求等六項企業價值觀。

阿里巴巴的使命是：讓天下沒有難做的生意。澎湃新聞網報導，「新六脈神劍」價值觀由六句阿里土話組成，每一句話背後都有一個阿里發展歷史上的小故事，表達阿里人與世界相處的態度：客戶第一，員工第二，股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天最好的表現是明天最低的要求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。

2001年，阿里巴巴第一次將企業文化總結、提煉、固化為文字，稱為「獨孤九劍」之後，「獨孤九劍」又升級為「六脈神劍」。在阿里巴巴，「六脈神劍」被視為核心價值觀：客戶第一、團隊合作、擁抱變化、誠信、激情、敬業。

簡單比對可見，「新六脈神劍」對原由的阿里價值觀有繼承也有拓展。歷時14個月，前後修改過20多稿。升級的使命、願景和價值觀體現阿里巴巴鮮明的態度、對企業發展方向的本質思考，更好擁抱數位經濟時代的機遇與變革。

此外，阿里新願景包括，活102年：我們不追求大，不追求強，我們追求成為一家活102年的好公司；到2036年，服務20億消費者，創造1億就業機會，幫助1,000萬家中小企業盈利。基於嶄新的願景，阿里巴巴將自身的發展目標立足於為全社會擔當責任、創造價值。