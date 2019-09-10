外管局取消合格境外投資者投資額度限制，擴大對外開放

2019-09-10 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸國家外匯管理局為進一步擴大金融市場對外開放，經國務院批准，決定取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）（以下合稱合格境外投資者）投資額度限制。

《第一財經》報導，外匯管理局將立即著手修訂《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》等相關法規，明確不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。

報導援引大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，合格境外投資者制度是中國大陸金融市場開放最重要的制度之一。自2002年實施QFII制度、2011年實施RQFII制度以來，全球31個國家和地區超過400家機構投資者通過此管道投資大陸金融市場，在分享大陸改革開放和經濟增長成果的同時，也促進大陸金融市場健康發展。

王春英稱， 外管局深化合格境外投資者制度改革，取消匯出比例限制，取消有關鎖定期要求，允許合格境外投資者就其所持有的證券資產在境內開展外匯套期保值等，極大便利境外投資者投資境內金融市場。

隨後，明晟（MSCI）、富時羅素、標普道瓊以及彭博巴克萊等國際主流指數相繼將大陸股票和債券納入其指數體系，並穩步提高納入權重，境外投資者對大陸金融市場的投資需求相應增加。

報導指出，下一步，外管局將立即著手修訂《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》等相關法規，明確不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。屆時，境外投資者在獲得證券監督管理部門批准的相關資格後，應委託境內託管銀行按規定辦理相關登記，憑外管局出具的業務登記憑證在託管銀行開立專用資金帳戶及辦理後續資金匯兌等業務。

此次取消合格境外投資者投資額度限制時，RQFII試點國家和地區限制也一併取消。符合條件的全球各地境外機構使用境外人民幣開展境內證券投資。取消RQFII試點國家和地區限制，有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升大陸金融市場開放的深度和廣度。

外管局於2018年取消相關匯兌限制，此次全面取消合格境外投資者投資額度限制，是外管局在合格境外投資者外匯管理領域的又一重大改革舉措。今後，具備相應資格的境外機構投資者，只需登記即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資，境外投資者參與境內金融市場的便利性將再次大幅提升，中國債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受。

報導指出，外管局正在按程序報請國務院取消相應行政許可專案，待批准後，由國務院統一對外公佈。