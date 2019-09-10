陸宣布取消QFII及RQFII投資額度限制

2019-09-10 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家外匯管理局今（10）日宣布，為進一步擴大金融市場對外開放，取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。

國家外匯管理局指出，合格境外投資者制度是大陸金融市場開放最重要的制度之一。自2002年實施QFII制度、2011年實施RQFII制度以來，全球有31個國家和地區的超過400家機構投資者透過此管道投資大陸金融市場，在分享大陸改革開放和經濟增長成果的同時，也積極促進大陸金融市場健康發展。

國家外匯管理局表示，為推動合格境外投資者制度外匯管理改革，已於2018年取消相關匯兌限制。這次全面取消合格境外投資者投資額度限制，是在合格境外投資者外匯管理領域的又一重大改革措施。

今後，具備相應資格的境外機構投資者，只需進行登記即可自主匯入資金進行符合規定的證券投資，境外投資者參與大陸境內金融市場的便利性將再次大幅提升，大陸債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受。

國家外匯管理局發言人王春英表示，國家外匯管理局將立即著手修訂《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》等相關法規，明確不再對單家合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。

她稱，屆時境外投資者在獲得證券監督管理部門批准的相關資格後，應委託境內託管銀行按規定辦理相關登記，憑國家外匯管理局出具的業務登記憑證，在託管銀行開立專用資金帳戶及辦理後續資金匯兌等業務。

王春英進一步指出，這次取消合格境外投資者投資額度限制時，RQFII試點國家和地區限制也一併取消。歡迎符合條件的全球各地境外機構使用境外人民幣開展大陸境內證券投資。

她稱，取消RQFII試點國家和地區限制，有助於進一步便利境外投資者投資大陸境內證券市場，提升大陸金融市場開放的深度和廣度。