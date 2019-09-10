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影／馬雲10大金句登熱搜 你聽過哪些？

2019-09-10 17:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴集團創辦人、董事局主席馬雲今（10）日將卸任，在阿里的20年歲月裡寫下許多傳奇，他不僅是個成功的企業家，還是一個出色的演說家，綜合報導馬雲的十大金句，從而了解這位電商大佬的經營哲理。

1、今天非常殘酷，明天會更加殘酷，後天會非常美好，但是絕大多數人都死在了明天晚上。

2014年，馬雲在阿里巴巴上市慶祝晚宴上的演講說：我堅信每個人都有夢想，每個人也應該知道自己的夢想是什麼。今天非常殘酷，明天會更加殘酷，後天會非常美好，但是絕大多數人都死在了明天晚上。在過去的15年裡， 非常幸運活下來了。

2、創立阿里巴巴是我這輩子最大的錯誤。

2016年6月，馬雲在第20屆聖彼得堡國際經濟論壇上發言，「我有生以來最大的錯誤就是創建阿里巴巴。沒料到這會改變我的一生，我本來只是想成立一家小公司，然而它卻變成了這麼大的企業。如果有來生，不會再做這樣的生意。」

3、我從來沒碰過錢，我對錢沒有興趣。

馬雲在參加央視節目時說，他從1999年創業阿里巴巴到現在，沒有拿過一個月工資，工資都發到了老婆那裡……他從來沒碰錢，他對錢沒興趣。

4、一個月掙一二十個億很難受。

2017年11月，在第四屆世界浙商大會上，馬雲說，錢和好產品不能帶來快樂，為人們的生活帶來變化才能讓自己快樂。一個月掙一兩百萬的人那是相當高興的，但是一個月掙一二十億的人其實是很難受的，因為這個錢已經不是你的了，你沒法花了，拿回來以後你又得去做事情。

5、希望下輩子能夠做一個好女人。

馬雲在「2019全球女性創業者大會」上說，他認為未來的世界，婚姻的決定權在於女性，不在於男性。淘寶數據顯示，男性化妝品銷量快速增長，所以男人們如果不努力的讓自己更美好、更有教養，很難入女人的法眼，未來能不能嫁不嫁得出去都是個問題。「希望下輩子能夠做一個好女人，希望下輩子給世界帶來更多的美好！」

6、只有客戶成功了，我們才有可能成功。

敲鐘是上市公司最有儀式感的一刻，大部分公司的敲鐘人都是創始團隊和高管，但2014年阿里巴巴在美國上市，上台敲鐘的卻是八個陌生面孔：網店店主、快遞員、用戶、電商服務商，還有網絡模特和一位外國人。為什麼是他們去敲鐘？中新網報導，馬雲說，希望大家在敲鐘儀式的時候，每個人關注一下敲鐘的八個客戶，公司努力15年的目的，是希望他們成功，因為只有他們成功了，阿里巴巴才有可能成功。阿里是一家很運氣的公司，這種運氣來自於客戶、來自於互聯網、來自於每個人的努力。

7、夢想還是要有的，萬一實現了呢？

這句話流傳之廣，影響了無數人。如今，馬雲將回歸教育事業。

8、最難做的事情，留給別人

2012年在一場演講上，馬雲說，他創業永遠挑自己最開心的事情做，挑最容易的事情做，挑大家都喜歡幹的事情幹。最重要的事情，最難做的事情，留給別人。

9.員工離職兩點原因：錢，沒給到位；心，委屈了。

馬雲談員工辭職的原因，林林總總，但只有兩點最真實：1、錢，沒給到位；2、心，委屈了。這些歸根到底就一條：幹得不爽。員工臨走還費盡心思找靠譜的理由，就是為給你留面子，不想說穿你的管理有多爛、他對你已失望透頂。 仔細想想，真是人性本善。作為管理者，定要樂于反省。

10.學會用自己的左手溫暖右手。

馬雲稱，創業首要有樂觀的態度，「學會讓左手溫暖右手」，過程十分艱辛，須培養自己對抗打擊的能力；同時學習別人失敗經歷，因個人成功的經驗難以複製，但失敗因素都差不多。

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 新華社
阿里巴巴集團創辦人馬雲。 新華社
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