吸引台灣人前往創業就業 平潭又出新招

2019-09-10 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



為鼓勵台灣人前往平潭就業創業，平潭綜合實驗區管委會又出新招，新推出除了提供創業資金、融資，還提供場地、廠房、門面等必要場所等7項措施。

中新社報導，福建平潭是大陸唯一對台綜合實驗區，平潭綜合實驗區管委會台灣工作部部長薛理豪表示，今年以來，平潭實施兩岸同胞共同家園工程，對實驗區成立以來的各級惠及台胞政策進行全面梳理，推動落實兩個同等待遇；透過走訪台胞台企、了解他們的需求，對原有的惠及台胞政策進行補充完善。

管委會透露，平潭新近推出進一步支持和鼓勵台胞來就業創業的7條措施，具體包括：為台胞創業提供場地、廠房、門面等必要場所支援；為台灣青年創業提供啟動資金扶持；為台灣青年創業提供融資扶持；支持民營企業、台資企業、個體工商戶等用人單位吸納台胞就業；鼓勵各類社會資本參與台灣青年就業創業基地建設；為台胞就業創業生活提供住房保障；滿足台胞就學需求。

報導稱，以往惠及台胞政策主要針對的是台灣青年，而赴平潭創業就業的台胞中，不乏超過45歲的人；此次新措施的部分條款突破台青限制，擴大到所有台胞。