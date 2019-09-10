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中國8月CPI年增2.8% 豬價漲逾4成

2019-09-10 11:21中央社 上海10日電

中國官方今天公布8月份消費者物價指數（CPI）年成長2.8%，與7月持平，依然是2018年3月以來最高值。受到非洲豬瘟影響，豬肉價格年增46.7%，是影響CPI最主要的因素。

中國國家統計局10日發布8月份CPI數據為年增2.8%。中國國家統計局指出，8月豬肉價格年增46.7%，影響CPI上漲約1.08個百分點，是影響CPI最大的因素。

界面新聞引述搜豬網首席經濟學家馮永輝表示，受非洲豬瘟影響，生豬和能繁母豬存欄持續下跌導致的供給短缺是本輪豬肉價格上漲的關鍵因素。

近來中國當局從養殖端到消費端祭出多種措施應對豬肉供給短缺，但馮永輝認為，從養殖戶補欄到生豬出欄一般需要13個月，這些措施並不足以應對當前的短缺問題，豬肉價格可能會在很長一段時間內保持漲勢。

至於未來的CPI走勢，中國西南證券首席宏觀分析師楊業偉認為，9月份CPI年增速很可能會突破3%，年底可能達到3.3%左右。中國西南證券預測CPI中豬肉分項的年增速將從7月的27%左右攀升至年底的69.4%。

不過中國交通銀行金融研究中心指出，考慮到經濟下滑壓力不減，總需求會對CPI產生下拉作用，因此不存在明顯通膨壓力。中國華泰證券首席宏觀分析師李超也認為，目前物價上漲壓力仍可控，至10月以前，CPI突破3%的風險較小。

至於生產者物價指數（PPI）方面，中國國家統計局公布8月PPI年減0.8%，連續第2個月年增速下滑，且跌幅較7月擴大0.5個百分點，並創下3年來最大跌幅。

CPI非洲豬瘟

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