大陸大陸8月CPI高於預期 PPI創3年來最大跌幅

2019-09-10 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家統計局今天發布8月CPI（消費者物價指數）為年增2.8%，與7月持平，但高過市場預期的2.6%，且維持在近兩年最高點。其中，食品價格年增10%。

此外，大陸8月工業生產者出廠價格指數（PPI）年減0.8%，創3年來最大跌幅，跌幅略少於市場預期的0.9%，比7月下跌0.1%。

數舉顯示，8月大陸CPI年增 2.8%。其中，城市上漲2.8%，農村上漲3.1%；食品價格上漲10.0%。其中，畜肉類價格上漲30.9%，影響CPI上漲約1.31個百分點，豬肉價格上漲46.7%，影響CPI上漲約1.08個百分點。

1至8月平均，大陸CPI比去年同期上漲2.4%。

在PPI方面，8月PPI比去年同期下降0.8%，比7月下降0.1%；工業生產者購進價格比去年同期下降1.3%，比7下降0.2%。1至8月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲0.1%，工業生產者購進價格下降0.2%。

國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，8月CPI、PPI漲跌幅基本穩定，從年增率來看，CPI上漲2.8%，漲幅與7月相同。其中，食品價格上漲10.0%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI上漲約1.93個百分點。

沈贇指出，CPI月增率漲幅略有擴大，年增率與7月相同；PPI月增率降幅收窄，年減率略有擴大。