大陸8月CPI上漲2.8% 連續第六個月超過2%

2019-09-10 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



受豬肉等食品價格上漲影響，大陸8月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.8%，漲幅與前一個月相同，為連續第六個月超過2%。由於大陸豬肉價格迄今依然居高不下，目前市場高度關注大陸今年CPI會否因此升破3%。

大陸國家統計局10日上午公布8月全國CPI和PPI（生產者物價指數）。8月CPI上漲2.8%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲10.0%，漲幅較前一個月又擴大0.9個百分點，影響CPI上漲約1.93個百分點。

食品中，豬肉價格上漲達46.7%，漲幅比上月擴大19.7個百分點；鮮果價格上漲24.0%，漲幅回落15.1個百分點；牛肉、羊肉和雞肉價格漲幅在11.6%至12.5%之間。大陸國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，上述五項合計影響CPI上漲約1.66個百分點。

8月PPI較去年同期下降0.8%，降幅比前一個月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格下降1.3%，降幅比上月擴大0.6個百分點；生活資料價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

主要行業中，降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降9.1%，比上月擴大0.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降5.9%，擴大0.8個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降4.6%，擴大0.6個百分點。

大陸CPI自今年3月起就一直維持在2%以上，7月更已來到近17個月新高。導致大陸CPI節節攀升的主因是豬肉價格飆漲，著中秋節、「十一」黃金周臨近，大陸又將進入消費旺季，為穩定豬價、保障供應，官方近期接連出招。

中新社旗下財經新媒體《中新經緯》指出，大陸官方在過去20天內就連續12次出手，足以看出官方對穩定豬肉價格的重視。

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫指出，通過實施以價格補貼為代表的財政政策，可在一定程度上緩解養殖戶因市場效益不好、資金短缺導致的生產經營困難，有助於提振和穩定信心，降低生豬養殖風險，進而讓更多養殖戶參與進來，推動市場供給恢復。

不過，川財證券認為，短期來看，隨著中秋及「十一」雙節臨近，市場需求逐步恢復，預估第3季生豬價格將繼續大幅上行。