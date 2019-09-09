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渣打：第4季人行可能再次降準

2019-09-09 23:03聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

為了降低大陸實體經濟的融資成本，渣打銀行9日表示，預計人行今年第4季將再次全面下調存款準備金率50個基點，或者通過中期借貸便利（MLF）和定向降準的方式注入同等的流動性。

金融界網報導，渣打銀行中國經濟學家申嵐表示，此外，在近期LPR改革之後，大陸央行可能會在年底前下調兩次MLF利率，每次各10個基點，一次最快在9月，另一次在今年第四季度。

渣打預計，在支持內需的政策推動下，大陸GDP增長將在第3和第4季回穩，維持2019年大陸經濟增長率為6.2%的預期不變。

大陸央行將於9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司。同時，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點。

中國財經網報導，分析認為，從2018年至今，大陸央行累計共七次降準操作，從降準目的來看，這七次降準大陸中央行都強調要將降準資金用於實體經濟、小微企業貸款，著力緩解小微企業融資難融資貴問題。強化實體經濟，尤其是小微民營企業。

9月公開市場到期回籠量較少，又屬於財政支出大月，配合大陸央行適時適量流動性支持，貨幣市場出現異常波動的風險不大，大陸央行祭出力度更大的降準舉措，對季末流動性自然無需過慮。

分析稱，短期而言，降準釋放的資金可保障流動性平穩邁過稅期高峰。此後，流動性雖面臨季末監管考核與長假前取現等因素擾動，但財政支出加力可期。跨季後，10月初市場利率中樞進一步下行值得期待。值得注意的是，此次大陸央行降準雖然力度不小，但沒有提出置換到期MLF。

北京大學光華管理學院顏色副教授表示，一方面LPR改革加快落地，另一方面全球其它央行可能在9月陸續降息，這些都會為未來的降息打開空間，判斷未來還可能下調MLF的利率，對沖內外部風險，力保就業、穩定成長。

實體經濟大陸央行北京大學

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