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補貼減少 陸新能源車新挑戰

2019-09-10 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據一份研究報告顯示，新能源汽車銷量增加成為大陸車市近年來的一大亮點。儘管近期面臨下行壓力，第二季度大陸新能源汽車銷量仍大幅領先歐美市場。

據新華社報導，根據全球科技行業調研機構Canalys最新數據，新能源（電動、燃料電池和插電式混合動力汽車）汽車占2019年第二季度大陸新車銷售的7%，環比上升。相比之下，新能源汽車僅占第二季度歐洲新車銷量的3%，在美國僅占2%。

中國汽車工業協會的數據顯示，今年1至7月中國新能源汽車產銷分別完成70.1萬輛和69.9萬輛，比上年同期分別增長39.1%和40.9%。

Canalys首席分析師Chris Jones說，新能源汽車在歐洲和美國的普及率在很長一段時間內仍將落後於中國。他解釋說，歐洲和美國的新能源汽車總銷量仍然疲軟，車輛選擇有限，各國政府支持力度不一，充電網路仍在拓展。

大陸對新能源汽車行業的鼓勵政策起到了重要作用。Canalys高級分析師劉健森表示，中國政府給新能源汽車買家提供了多種激勵和經濟補貼，包括免徵新能源汽車車輛購置稅、給新能源汽車上牌的便利措施。這些舉措對推動新能源汽車市場效果顯著。

但補貼減少和競爭增加讓中國新能源汽車製造商面臨不小挑戰。經過3個月的過渡期，6月25日後新能源汽車的地方補貼正式取消。中國汽車工業協會的數據顯示，7月中國新能源汽車產銷分別完成8.4萬輛和8萬輛，同比分別下降6.9%和4.7%。在有新能源汽車業務並已發布上半年財報的上市公司中，絕大多數凈利潤同比增長為負。

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