中美貿戰摩擦升級 浙企自強拚轉型

2019-09-10 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「這一次，到我們必須要轉型升級的時候了。」面對中美經貿摩擦對企業帶來的影響，正導集團董事長仲華說。

據中新社報導，2018年7月，浙江湖州正導集團生產的通信電纜產品被列入首批美國對中國進口商品加徵關稅清單。今年上半年，企業對美出口訂單量同比下降約三分之二。

「原來追求日子好過就行，現在反而激起我們向華為學習，把產品做硬。」仲華說。

去年下半年，中國官方出台「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」重大經濟政策部署，伴隨這一預期管理，諸多減負降稅舉措紛紛落地。

僅上半年，湖州就已減輕企業各類成本103.9億元（人民幣，下同）。類似政策禮包，讓向來對市場敏感的浙江民營企業主收穫著信心。

「我們還有2000萬美元左右美國訂單，說明產品有競爭力。不管花多少成本，我今年也要把這些產品做上去。」仲華說，企業不會放棄美國市場。

「政府扶持得再好，企業老闆的信心最要緊。」浙江泰達微電機有限公司董事長邱榮泉表示，上半年，企業訂單量不降反增，同比增長10%。增長密碼來自企業轉型之舉。

邱榮泉介紹，中美經貿摩擦升級以來，泰達一邊積極拓展新興市場訂單，一邊加快新產品研發。近期企業在政策支持下入駐當地跨境電商產業園，在阿里巴巴集團的跨境電商平台試水銷售。