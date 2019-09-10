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扎根戈壁一甲子 金川撐起中國鎳鈷業

2019-09-10 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

甘肅唯一全球500強企業金川集團股份有限公司（金川公司）8日迎來建廠60周年慶，從扎根河西走廊戈壁，到產出第一批電解鎳，再到鎳產量居世界第三位，目前已在全球30多個國家和地區開展有色金屬礦產資源開發與合作。

據中新社報導，60年前，第一代金川人從五湖四海匯聚龍首山下，戈壁扎寨、破土開荒，立廠興企、接力前行。

鎳，被稱為工業維生素，是中國鋼鐵硬起來、中國製造強起來、國防工業高精尖的重要戰略物資。甘肅省長唐仁健表示，金川公司的建設，甩掉了中國貧鎳的帽子，翻開了中國鎳工業史上具有歷史轉折意義的一頁。

目前，金川公司擁有世界第三大硫化銅鎳礦床，成為中國最大、世界領先的鎳鈷生產基地和鉑族金屬提煉中心。

中國有色金屬工業協會會長陳全訓介紹說，從創業之初到改革開放後的多輪科技聯合攻關行動，攻克了無數難題，創下了諸多技術上的中國第一。金川也成為首個獲得中國工業大獎的有色企業。

「金川鎳礦的開發建設，結束了中國缺鎳少鈷的困境，挺起了中國鎳鈷工業的脊梁。」該公司董事長王永前如是說。

作為一名老金川，中國關心下一代工作委員會主任顧秀蓮說，60年代初，她在金川公司機修廠從事技術工作。那時正是艱苦創業的初期，老一輩創業者背冰化雪、風餐露宿，用青春、激情和汗水奏響了中國鎳鈷事業的序曲。

創業周年慶

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